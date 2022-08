Mann belästigt Frauen durch sexuelle Handlungen ‒ Polizei München nimmt Tatverdächtigen am Harras fest

Von: Jonas Hönle

Die Polizei München nimmt einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen am Harras fest. (Symbolbild) © Symbolbild: picture alliance / dpa

Die Polizei München nahm einem tatverdächtigen Mann am Harras fest, der vor Frauen sexuelle Handlungen an sich vornahm. Zuvor hatte er schon andere Passanten belästigt.

Ein zunächst unbekannter Mann hat am Montag zwei Frauen in München belästigt, indem er vor ihnen sexuelle Handlungen an sich vornahm. Zuvor hatte er schon Passanten am Harras angepöbelt und versucht den Verkehr auf der Straße zu behindern.

Wie die Polizei berichtet, befanden sich eine 43-Jährige und eine 59-Jährige am Montagvormittag am Harras in München als der Mann plötzlich an sie heran trat. Im Anschluss belästigte er diese verbal und durch exhibitionistische Handlungen.

Da der Notruf 110 schnell alarmiert wurde, konnte eine Streife der Polizeiinspektion Sendling einen 52-jährigen Tatverdächtigen aus München noch am Tatort festnehmen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann zuvor bereits mehrere Passanten belästigt hatte und versucht hatte den Verkehr am Harras zu behindern.

Der Tatverdächtige wurde aufgrund der exhibitionistischen Handlungen angezeigt. Die Polizei nahm ihn im Anschluss in Gewahrsam, aus dem er mittlerweile wieder entlassen wurde.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte.

