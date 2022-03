Mit Messer bewaffnet: Mann bedroht Reisende in S-Bahn in München

Von: Benedikt Strobach

In einer S-Bahn in München konnte die Polizei den mit einem Messer bewaffneten Mann festnehmen. © Symbolfoto: Bundespolizei

Ein 52-Jähriger hat am Wochenende mehrere Menschen in einer S-Bahn in München mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte ihn bei Englschalking festnehmen.

Die Bundespolizei hat einen 52-Jährigen in einer S-Bahn in München festgenommen. Der Mann hatte mehrere Personen mit einem Messer bedroht. Am Samstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte vom Münchner Polizeipräsidium darüber informiert, dass ein Mann Menschen mit einer Waffe in einer S-Bahn Richtung Flughafen bedrohe. Mehrere Streifen begaben sich daraufhin zum Einsatzort.

Wie die Bundespolizei erklärt, soll der 52-jährige Täter zunächst auf einen 20-Jährigen zugegangen sein, ihn beleidigt und mit Gewalt an eine Zugscheibe gedrückt haben. Als der junge Mann sich befreien konnte, zückte der Angreifer ein Messer, bedrohte ihn damit und beleidigte ihn.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, alarmierte die Polizei und zog die Notbremse der S-Bahn. Am Halt Englschalking konnte der 20-Jährige dann aussteigen und sich in Sicherheit bringen. Daraufhin ging der Bewaffnete auf einen 18-jährigen Fahrgast zu und beleidigte diesen ebenfalls.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Münchner Polizei konnten den 52-Jährigen dann festnehmen und der Bundespolizei übergeben. Diese stellte bei einer Durchsuchung das Messer sicher. Der Mann wurde zur Wache der Bundespolizei am Ostbahnhof gebracht.

Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte er auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen den Mann wird wegen Beleidigung, Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

