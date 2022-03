Großer Polizei-Einsatz wegen Bedrohung in München ‒ Mann zieht Messer bei Streit mit Angehörigen

Von: Jonas Hönle

Polizei-Einsatz wegen Bedrohung in München. Ein Mann zieht bei einem Streit mit Angehörigen ein Messer. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Ein 44-jähriger Münchner bedrohte mehrere Angehörige nach einem Streit mit einem Messer. Er wurde von der Polizei festgenommen und in eine Klinik gebracht.

Die Polizei rückte am Mittwoch zu einem Einsatz wegen Bedrohung in einer Wohnung in Untersendling aus. Ein 21-jähriger Münchner meldete gegen 23 Uhr, dass ein Mann mehrere Angehörige nach einem Streit mit einem Messer bedrohe.

Polizei-Einsatz in München wegen Bedrohung - Mann bedroht Angehörige mit Messer

Wie das Polizeipräsidium mitteilt, sei es in der Wohnung erst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Dann habe der 44-jährige Münchner die anwesenden Angehörigen mit einem Messer bedroht.

Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten die zuvor bedrohten Personen die Wohnung bereits verlassen. Der 44-jährige Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf vor der Wohnung festgenommen. Laut Polizei leistete er keinen Widerstand.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte für eine psychische Ausnahmesituation des 44-Jährigen, weshalb er in einem entsprechenden Krankenhaus untergebracht wurde.

Ebenfalls bei einem Polizei-Einsatz in einer Münchner Wohnung griff ein Mann die Beamten mit einer Eisenstange an. Auch er befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation.

