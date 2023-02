Mit Schusswaffe in Münchner S-Bahn unterwegs ‒ Mann löst Polizei-Einsatz aus

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Bundespolizei rückte wegen einem betrunkenen Mann mit einer Schusswaffe in einer S-Bahn in München aus. (Symbolbild) © Bundespolizei

Fahrgäste einer S-Bahn in München riefen die Polizei, als sie einen betrunkenen Mann mit einer Waffe bemerkten. Später konnte er kaum beruhigt werden.

München ‒ Ein betrunkener Mann mit einer Waffe hat in der Münchner S-Bahn einen Polizei-Einsatz ausgelöst. Der 31-Jährige muss sich nun wegen dem illegalem Besitzes und Führens einer Schusswaffe verantworten.

Betrunkener Mann mit Schusswaffe löst Polizei-Einsatz in einer S-Bahn in München aus

Fahrgäste einer S1 Richtung Freising meldeten der Bundespolizei am Dienstagnachmittag eine männliche Person mit einer Waffe.

An der S-Bahn-Station Fasanerie konnten die ausgerückten Beamten dann den bewaffneten Mann im hinteren Wagen stellen. Er trug eine Anscheinswaffe sichtbar in einem Schulterholster, so dass ein gegenüber sitzender Reisender sie sehen konnte.

Laut Bundespolizei zog er die Waffe auch einmal kurz heraus und hielt sie vor sich, allerdings ohne diese gegen andere zu richten. Personen wurden nach Aussagen von Reisenden durch den Mann nicht bedroht.

Die Polizei nahm den Mann fest und stellte die Anscheinswaffe, eine Federdruckwaffe, sicher.

Die Anscheinswaffe, die der Mann in der S-Bahn bei sich trug. © Bundespolizei

Bundespolizei stellt Waffe sicher und nimmt Mann in Gewahrsam

Die Staatsanwaltschaft München I entschied eine Blutentnahme durchzuführen und ihn bis Mittwochmorgen im Gewahrsam auszunüchtern. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle verweigerte er.

Während der polizeilichen Maßnahmen war er laut Bundespolizei uneinsichtig, schlug und trat gegen Türen und konnte kaum beruhigt werden.

Durch die rund 45-minütigen Gleissperrungen kam es zu Behinderungen bei der Bahn.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.