Tötungsdelikt in München: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Von: Kristina Beck

Nachdem die Polizei einen Münchner tot in seiner Wohnung auffand, ermittelt sie wegen einem verbrechen und startet eine Öffentlichkeitsfahndung. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Münchner wurde tot in seiner Wohnung in Untermenzing gefunden. Die Polizei stieß bei den Ermittlungen wegen des Tötungsdelikts auf eine tatverdächtige Frau.

Update: 06. Juni

Ermittlungen wegen Tötungsdelikt in München - Polizei nimmt tatverdächtige Frau fest

München / Untermenzing ‒ Die Polizei München hat nach dem Tötungsdelikt an einem 76-Jähriger in Untermenzing eine Tatverdächtige festgenommen. Der Mann wurde am 13. Januar tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Im Rahmen der Ermittlungen sicherten die Einsatzkräfte weibliches DNA-Material am Tatort, heißt es von der Polizei. Im weiteren Verlauf konnte die wahrscheinliche Tatzeit auf Montag, 09.01.2023 in den Vormittagsstunden eingegrenzt werden.

Außerdem stellte sich heraus, dass der allein lebende 76-Jährige für Alltagstätigkeiten zum Teil auf die Hilfe von anderen Personen angewiesen war.

Die Polizei ermittelte letztendlich eine 51-jährige Frau aus dem erweiterten Bekanntenkreis des Verstorbenen. Sie bestätigte bei einer ersten Überprüfung eine Bekanntschaft zu dem Opfer über ihren Vater, verweigerte jedoch die freiwillige Abgabe einer DNA Speichelprobe.

Nach einem richterlichen Beschlusses kam es in der letzten Woche zur Entnahme und molekulargenetischen Untersuchung ihrer Blutprobe.

Mann tot in Wohnung in Untermenzing gefunden - Polizei sichert DNA-Spuren

Ein Vergleich mit den Spuren vom Tatort durch die Rechtsmedizin München zeigte, dass die 51-jährige Frau eindeutig Verursacherin tatrelevanter Spuren ist.

Daraufhin erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die Verdächtige. Sie wurde am 02. Juni festgenommen und in eine Haftanstalt gebracht. Ein Ermittlungsrichter ordnete die Haftfortdauer an, so dass sie sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Die Hintergründe zur Tat bzw. das eigentliche Tatmotiv bedürfen laut Polizei nach wie vor weiterer Ermittlungen. Seitens der Tatverdächtigen werden derzeit keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht.

Polizei München sucht Zeugen nach Tötungsdelikt

Als mutmaßliche Tatwaffe kommt nach den Ergebnissen der Obduktion in erster Linie ein einseitig geschliffenes Werkzeug, z.B. ein Messer in Betracht.

Die Ermittler suchen dazu immer noch ein fehlendes Mobiltelefon “bea-fon SL 630“ des 76-Jährigen. Zudem wurde bekannt, dass auch seine Armbanduhr vermisst wird, zu der jedoch keine weiteren Informationen vorliegen.

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat am Montag, den 09.01.2023 in den Vormittagsstunden insbesondere im Bereich München Untermenzing Francestraße auffällige Beobachtungen gemacht oder kann etwas zum Verbleib des o.g. Handys, der fehlenden Armbanduhr bzw. zu dem Bekanntenkreis und den Lebensumständen des Opfers sagen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 11, EG France, Tel. 089 2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Update: 20. Januar

Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt - Polizei München sucht Zeugen

München/Untermenzing ‒ Nachdem ein 76-Jähriger am vergangenen Freitag tot in seiner Wohnung in Untermenzing aufgefunden wurde, ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts.

Ein Bekannter des Münchners hatte ihn seit Tagen nicht mehr erreicht, sich Sorgen gemacht und die Polizei benachrichtigt. Die fand den Mann tot in seiner Wohnung vor und geht nun aufgrund der Umstände von einem Verbrechen aus.

Münchner Tot in Wohnung gefunden - Polizei geht von Verbrechen aus

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 76-jährige Mann alleine in der Wohnung an der Francéstraße wohnte. Er war in der Regel häufig im Freien mit seinem Gehwagen unterwegs und nutzte dabei auch öffentliche Verkehrsmittel, berichtet die Polizei.

Bei seinen Erledigungen und Einkäufen bekam er immer wieder Hilfe von verschiedenen Personen. Zum Teil wurden ihm auch seine Einkäufe oder der Rollator in die Wohnung gebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Auskünfte und Hinweise über den toten 76-jährigen Münchner und sein Umfeld geben können. und startet eine Öffentlichkeitsfahndung.

Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in München Wer hat diesen Mann insbesondere im Zeitraum zwischen dem 01.01.2023 und dem 13.01.2023 gesehen und hat dabei Beobachtungen in Bezug auf Begleitpersonen oder andere relevante Besonderheiten machen können? Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend mit dem Polizeipräsidium München unter Telefon 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

München: Mann tot in Wohnung aufgefunden ‒ Polizei geht von Verbrechen aus

Erstmeldung: 15. Januar

München / Untermenzing ‒ Er verständigte die Polizei, weil er sich Sorgen machte. Denn seit Tagen haben er den 76-Jährigen seit Tagen nicht erreichen können, wie die Polizei mitteilt.

Hat hier ein Verbrechen stattgefunden? Die Polizei München findet einen 76-Jährigen tot in seiner Wohnung

Mehrere Streifen wurden zu dem Mehrfamilienhaus in Untermenzing geschickt und die Beamten betraten die Wohnung. Dort fanden sie den 76-jährigen Bewohner tot im Innenbereich.

Die Polizei stellte Hinweise auf ein Tötungsdelikt fest: Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) des Polizeipräsidiums München übernommen. Am Tatort wurden dazu intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

