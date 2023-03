Mann tot in Wohnung in München aufgefunden: Polizei vermutet Fremdverschulden und sucht Zeugen

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

In München wurde ein Mann in seiner Wohnung tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In München wurde ein Mann in seiner Wohnung tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes und sucht nach Zeugen.

Untermenzing ‒ Der 76-Jährige war bereits am Freitag, den 13. Januar tot in seiner Wohnung in der Francéstraße aufgefunden worden. Wie aus dem aktuellen Polizeibericht hervorgeht, wird mittlerweile von einem Fremdverschulden ausgegangen. Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) des Polizeipräsidiums München hatte die Ermittlungen übernommen.

Nach einer schweren Operation im Herbst 2021 unterstützten mehrere Personen den alleine lebenden Mann bei Einkäufen, behördlichen Angelegenheiten und bei der Körperpflege. Auch sonst galt er allgemein als sehr kontaktfreudig, berichtet die Polizei.

Mann tot in Wohnung in München aufgefunden: Polizei vermutet Verbrechen und sucht Zeugen

Der starke Raucher war sowohl alleine als auch mit Freunden häufig im Freien unterwegs. So auch am Samstag, den 7. Januar. Am Sonntag den 8. Januar besuchte ihn noch ein Nachbar gegen Abend in seiner Wohnung. Die Beamten gehen daher davon aus, dass der Mann am Montag den 10. Januar im Laufe des Vormittags getötet wurde.

Der 76-Jährige hatte kurz vor der Tatzeit noch darüber geklagt, sein Handy verloren zu haben. Die Polizei bittet die Personen, welche bisher noch nicht mit der EG France in Kontakt traten und befragt wurden, sich zu melden.

Zeugenaufruf: Wer kennt diesen Mann und kann Auskunft über ihn und sein Umfeld geben? Die Bayerische Polizei - Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt (bayern.de) Wer hat diesen Mann insbesondere im Zeitraum zwischen dem 01.01.2023 und dem 09.01.2023 gesehen und hat dabei Beobachtungen in Bezug auf Begleitpersonen oder andere relevante Besonderheiten machen können.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.