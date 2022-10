MVG-Einschränkungen wegen München Marathon ‒ So fahren Tram, Bus und U-Bahn am Sonntag

Von: Jonas Hönle

Am Sonntag kommt es wegen dem München Marathon zu Einschränkungen bei der MVG. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wegen dem München Marathon am Sonntag kommt es bei der MVG zu Einschränkungen bei zahlreichen Linien. So fahren U-Bahn, Bus und Tram...

Am Sonntag findet wieder der München Marathon quer durch die Landeshauptstadt statt. Dabei werden zahlreiche Straße gesperrt - insbesondere in den Stadtbezirken Altstadt-Lehel, Au-Haidhausen, Bogenhausen, Berg am Laim und Maxvorstadt sowie in Schwabing.

Daher kommt es bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf mehreren Linien zu Einschränkungen.

München Marathon am Sonntag - MVG-Einschränkungen bei Tram, Bus und U-Bahn

Bei der Tram sind voraussichtlich neun Linien betroffen. Sie werden während des Marathons unterbrochen und/oder umgeleitet. Zwischen 8 und 16 Uhr fahren die Straßenbahnen zeitweise nur wie folgt:

Tram 12: Unterbrechung in die Abschnitte Romanplatz – Leonrodplatz sowie Petuelring – Scheidplatz

Tram 16: Romanplatz – Sendlinger Tor

Tram 19: Unterbrechung in die Abschnitte Pasing – Hauptbahnhof – Hochschule München sowie im Einrichtungsbetrieb Maxmonument – Grillparzerstraße – Ostbahnhof – Max-Weber-Platz – Maxmonument

Tram 21: Unterbrechung in die Abschnitte Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus) sowie im Einrichtungsbetrieb Maxmonument – Max-Weber-Platz – Ostbahnhof – Grillparzerstraße – Maxmonument

Tram 25: Wettersteinplatz – Ostfriedhof – St.-Martins-Platz

Tram 27: Petuelring – Kurfürstenplatz – Scheidplatz

Tram 28: entfällt

Tram 37: Max-Weber-Platz – Effnerplatz

Beim Bus sind zwischen 8 und 16 Uhr folgende Linien von größeren Einschränkungen betroffen:

53

54

55

58/68

59

62

100

132

144

145

153

154

155

183

184

185

187

188

190

Modernisierung am Sendlinger Tor - MVG setzt am Sonntag zur Verstärkung die Linie U8 ein

Wegen der Modernisierung am U-Bahnhof Sendlinger Tor kommt es am Sonntag auch zu Beeinträchtigungen bei den Linie U3 und U6. Die MVG setzt aus diesem Grund von 7 bis 10 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr im Bereich Olympiazentrum – Scheidplatz – Hauptbahnhof – Sendlinger Tor zur Verstärkung die U8 im 10-Minuten-Takt ein.

Weitere U-Bahn-Linien sind laut MVG am Sonntag nicht betroffen.

