München renoviert die Mariensäule auf dem Marienplatz ‒ Ein Denkmal mit großer Bedeutung und langen Geschichte

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Mariensäule am Marienplatz in München wird renoviert.. © Sven Hoppe/dpa

Die Mariensäule steht in der Mitte von München und wird renoviert. Wie lange die Arbeiten dauern und die Geschichte sowie Bedeutung des Denkmals...

München / Altstadt ‒ Die Mariensäule auf dem Marienplatz in München wird renoviert. Die Stadt reinigt und konserviert die Natursteinoberflächen sowie die bronzenen Figuren, saniert die Fugen und fasst die Inschriften neu.

Die Arbeiten beginnen am Montag und sollen bis Ende März abgeschlossen sein.

München renoviert die Mariensäule am Marienplatz - Die Geschichte & Bedeutung des Denkmals

Im Dreißigjährigen Krieg ließ Kurfürst Maximilian I. 1638 die Mariensäule auf dem Münchner Marienplatz errichten, heißt es von der Stadt München. Sie wurde am 7. November 1638 durch den Freisinger Bischof eingeweiht.

Die vergoldete Marienstatue aus Bronze auf der Säule wurde 1593 für das Grab Wilhelms V. geschaffen und bis 1613 für den Hochaltar der Münchner Frauenkirche verwendet. Die Marienstatue ähnelt der Bronzestatue an der Residenz – Maria steht auf der Mondsichel, sie ist gekrönt und hält in der Linken das segnende Christuskind, in der Rechten ein Zepter.

1639 wurden auf dem Sockel vier Bronzeputten hinzugefügt. Die Heldenputti stehen im Kampf mit vier als Tiere dargestellten Menschheitsplagen. Der Löwe verkörpert den Krieg, der Basilisk – ein Fabelwesen – die Pest, ein Drache den Hunger und eine Schlange den Unglauben. Die Mariensäule galt als Mittelpunkt des Landes.

Alle ausgehenden Straßen hatten hier ihren metrischen Nullpunkt. Auch heute bezieht sich die Entfernungsangabe auf Wegweisern nach München auf die Strecke bis zur Mariensäule.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.