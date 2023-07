Maskierter Täter überfällt Tankstelle im Landkreis München ‒ Polizei sucht Zeugen

Raubüberfall in Taufkirchen

Ein unbekannter Täter hat eine Tankstelle in Taufkirchen im Landkreis München überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

München ‒ Am Donnerstagabend betrat ein maskierter Unbekannter eine Tankstelle am Lindenring in Taufkirchen. Wie die Polizei berichtet, ging er hinter den Verkaufstresen und bedrohte die Kassiererin.

Maskierter unbekannter überfällt Tankstelle in Taufkirchen und erbeute Bargeld

Die Angestellte war zu diesem Zeitpunkt allein in der Tankstelle. Der Täter benutzte ein Werkzeug als behelfsmäßige Waffe um der Frau zu drohen. Der Maskierte konnte mehrere Rollen Münzgeld stehlen.

Mit seiner Beute machte er sich anschließend zu Fuß auf die Flucht, berichtet die Polizei. Die Kassiererin blieb unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifen, Polizeihunden und einem Hubschrauber konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Die Beamten konnten jedoch sowohl die Beute als auch das Werkzeug finden und sicherstellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Raubüberfall auf Tankstelle in Taufkirchen: Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1.,80 m groß, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzer Hose, blauem Kapuzenpulli, schwarzer Sonnenbrille, maskiert mit hellem Tuch/Bandana

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindenring, Waldstraße (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

