Sexualdelikt an der Reichenbachbrücke ‒ Angeblicher Masseur reibt Fuß einer Münchnerin an seine Genitalien

Von: Jonas Hönle

Die Polizei ermittelt nach einem Sexualdelikt an der Reichenbachbrücke in München. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Nach einem Sexualdelikt an einer 23-Jährigen an der Reichenbachbrücke in München suchte die Polizei Zeugen und veröffentlicht eine Täter-Beschreibung.

München / Au ‒ Die Polizei ermittelt nach einem Sexualdelikt an der Reichenbachbrücke in München. Dort rieb einer angeblicher Masseur den Fuß einer 23-jährigen Münchnerin an seine Genitalien.

Sexualdelikt in München - Masseur an Reichenbachbrücke reibt Fuß einer Frau an Genitalien

Der bislang unbekannte Täter sprach die Frau am Dienstag, gegen 13.40 Uhr, in einer Grünanlage an der Isar-Brücke an. Er gab sich laut Polizei als Masseur aus und bot eine Fußreflexzonenmassage an, was die Frau annahm.

Während der Behandlung rieb der Mann dann den Fuß der Münchnerin an seinen Genitalbereich, woraufhin es zur Erektion kam.

Als die 23-Jährige das bemerkte, versuchte sie mehrmals ihren Fuß wegzuziehen und sagte, dass sie diese Handlung nicht wolle. Dennoch ließ der Täter den Fuß nicht los und zog ihn weiter mit Gewalt an seine Genitalien.

Letztendlich konnte sich die Frau befreien und ergriff körperlich unversehrt die Flucht. Zuhause alarmierte sie die Polizei, eine Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.

Das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.



Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 32 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, ca. 70 kg, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare

Er gab sich selbst mit dem Namen „Iceland“ aus.

War bekleidet mit einer blauen Regenjacke, kurzer schwarzer Hose, schwarzen Turnschuhen und blau-weißer Strickmütze.

Er führte einen blauen Regenschirm, eine blaue Flasche und einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugenaufruf der Polizei Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Reichenbachbrücke (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

