Die Bauarbeiten am Altstadtringtunnel führen zu weiteren Sperrungen

Von: Gabriele Winter

Teilen

Auf der Ludwig- und Von-der-Tann-Straße fließt momentan wenig. © Balthasar Blättler

Die Bauarbeiten zum Altstadtringtunnel machen weitere Straßensperrungen notwendig. Welche Straßen wann nicht passierbar sind:

Maxvorstadt ‒ „Auf den Brunnen freue ich mich besonders“, schwärmt Svenja Jarchow- Pongratz (Grüne), die Vorsitzende des Bezirksausschusses Maxvorstadt. Zusammen mit zwei BA-Kollegen hatte sie jüngst die Möglichkeit, Pflastersteine für drei neue Plätze am Altstadtringtunnel auszusuchen. Konkret geht es um die Plätze vor der St.-Markus-Kirche, vor der Bayern LB und dem Oskar-von-Miller-Forum. Dabei soll es vor Letzterem auch einen Brunnen mit Trinkwasser geben, der Kühlung an heißen Sommertagen verspricht.



„Wir haben uns für die hellst-möglichen Pflastersteine entschieden“, berichtet Jarchow. „Sie sind etwa eineinhalbmal so groß wie die umliegenden und sehen auf allen drei Plätzen gleich aus – wegen des Wiedererkennungseffekts.“ Bisher lägen die Bauarbeiten im Zeitrahmen und werden voraussichtlich im Herbst 2025 beendet sein.



Bauarbeiten am Altstadtringtunnel: Weitere Sperrungen

Noch bis Ende 2023 sind Sperrungen und Verkehrsumlegungen am Oskar-von-Miller-Ring sowie an der Von-der-Tann-Straße nötig. Von der Kardinal-Döpfner-Straße im Westen bis etwa 20 Meter östlich der Kreuzung muss die Anzahl der Fahrspuren reduziert werden. Der Verkehr zur südlichen Ludwigstraße und dem Odeonsplatz wird ausschließlich über die nördliche Ludwigstraße geführt. Eine Ausfahrt aus diesem Bereich in Richtung Norden ist in dieser Zeit nicht möglich.

Für Fußgänger bleiben alle Bereiche passierbar, auch der Radverkehr bleibt aufrechterhalten. Allerdings wird dieser derzeit ab der Von-der-Tann-Straße über die Ludwig- und die Galeriestraße umgeleitet.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.