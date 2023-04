Zwischen Hauptbahnhof und Karlstraße ergänzt der Konzern seinen Entwicklungs-Campus

Von: Gabriele Winter

Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (1. v. li.) freut sich mit dem Architektenpaar Laurent und Susanne Brückner und Bauherr Friedrich Neumann (2. v. re.) über den zügigen Baufortschritt für das künftige Bürogebäude. © MünchenBau

Der Apple-Konzern bekommt ein neues Bürogebäude in der Maxvorstadt. Warum sich Wirtschaftsreferent Baumgärtner besonders darüber freut:

Maxvorstadt ‒ „Es ist schon erstaunlich, was man aus einem Hinterhof so alles machen kann“, wunderte sich Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU), nachdem er die Präsentation der Architekten Brückner zum neugeplanten Bürogebäude an der Denisstraße 3a gehört hat. Zwischen Brauerei- und Bürogebäuden wurde dort nun der Grundstein für ein fünfgeschossiges Vorzeigeprojekt mit 9000 Quadratmeter Fläche gelegt.

Hinzu kommen 7000 Quadratmeter Freifläche, unter anderem in Form von Dachgärten. Der prominente Mieter wird der Tech-Konzern Apple sein. Mit dem Neubau komplettiert er seinen Münchner Entwicklungsstandort mit 2000 Mitarbeitern.



So soll das neue Gebäude des Apple-Konzerns in München ausschauen. © Visualisierung: Brückner Architekten

Die Genehmigungen für das Lichthof-Gebäude gingen für Münchner Verhältnisse relativ schnell. „Nur ein halbes Jahr hat es bis zum Vorbescheid gedauert“, berichtete Architekt Laurent Brückner, „und auch die endgültige Genehmigung ging recht schnell.“ Das Loft-artige Gebäude soll Mitte kommenden Jahres fertig sein. „Die Innenhoflage brachte einige Besonderheiten mit sich“, erklärte Brückner.

Neuer Apple-Standort in München: Wirtschaftsreferent Baumgärtner erfreut

Deshalb habe man auf Licht von oben gesetzt. Mit sogenannten schrägen Sägezahndächern, wie man sie auch bei Fabrikhallen kennt, werden die Büros erleuchtet. „Durch den Innenhof ist das Gebäude auch noch abgeschirmt vom Lärm.“ Mit dem Bau der dreigeschossigen Tiefgarage sei das „Schlimmste schon geschafft“ und nun könne mit den Rohbauarbeiten begonnen werden.



Baumgärtner freue sich auf die Gewerbesteuern, die von Apple bezahlt würden. An der Karlstraße ist der Handyhersteller bereits eingezogen. Über die Höhe der Einnahmen vom Konzern wollte sich der Wirtschaftsreferent nicht äußern. Auf Einwände, dass hoch bezahlte Tech-Mitarbeiter die Mieten in die Höhe treiben würden, sagte Baumgärtner: „Ich verstehe den Wunsch nach Werkswohnungen in München, aber ich freue mich auf Apple – auch wenn sie keine Wohnungen bauen.“

