Der Abriss steht bevor ‒ Das wird aus dem ehemaligen Kapuzinerkloster

Von: Kassandra Fischer

Teilen

Das ehemalige Kapuzinerkloster an der Tengstraße soll einem Gemeinschaftsprojekt der Erzdiözese und der Pfarrei St. Joseph weichen. © Kassandra Fischer

Das ehemalige Kapuzinerkloster soll abgerissen werden. Die Neubau-Pläne an der Tengstraße 7 sollen Wohnen, Lehren und die ansässige Pfarrei St. Joseph vereinen.

Maxvorstadt - Der Putz bröckelt, die Rollläden hängen teils schief in den Fensterrahmen. Ein Blick auf die Haustüre zeigt: Die Sternsinger waren zuletzt 2016 da. Das ehemalige Kapuzi­nerkloster an der Tengstraße 7 (siehe Kasten) ist in die Jahre gekommen und soll abgerissen werden. An seiner Stelle planen die Erzdiözese und die vor Ort ansässige Pfarrei St. Joseph ein Gemeinschaftsprojekt.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Gemeinschaftsprojekt Kapuzinerkloster: das sind die Pläne von Erzdiözese und Pfarrei

Darin seien Flächen für die Katholische Hochschulgemeinde der TU München sowie Wohnungen vorgesehen. „Es sollen öffentlich geförderte Wohnflächen für Studierende sowie eventuell kleinere Wohneinheiten für Mitarbeitende oder Mitglieder von Ordensgemeinschaften entstehen“, erklärt Hendrik Steffens, Sprecher der Erzdiözese auf Hallo-Nachfrage. Um wie viel Wohnraum es dabei konkret geht, könne man derzeit noch nicht sagen. Zudem sind ein neues Pfarrheim und -büro für St. Joseph geplant.

Die Gemeinde benötige insgesamt einige neue Räumlichkeiten. „Unser benachbarter Pfarrsaal ist noch aus den 50er-Jahren“, erklärt Pfarrer Markus Gottswinter. Eine Sanierung sei dringend nötig. Außerdem seien die Pfarrgebäude in weiten Teilen noch nicht barrierefrei und die Räume grundsätzlich sehr dunkel. Da der alte Klosterbau und das angrenzende Pfarrhaus praktisch ineinander übergehen, könne man das Vorhaben auch nur gemeinschaftlich angehen.

Neubau am ehemaligen Kapuzinerkloster-Standort: Baubeginn für 2024 geplant

Derzeit läuft dafür ein nichtöffentlicher Realisierungswettbewerb. „Das Preisgericht wird voraussichtlich im März 2022 tagen und die besten Entwürfe bestimmen“, erklärt Steffens. Ein Baubeginn werde 2024, die Fertigstellung bis Ende 2026 angestrebt.

Historie des Kloster-Standortes reicht weit zurück Bereits im Jahr 1898 wurde am heutigen Standort in der Maxvorstadt zum ersten Mal ein Konventsgebäude für die Kapuziner errichtet. Das jetzt an der Tengstraße stehende Gebäude des Klosters wurde 1951 gebaut und von den Kapuzinern bis zu deren Auszug im Jahr 2013 genutzt. 2016 hat die Erzdiözese das Areal dann vom Kapuzinerorden erworben, es steht seither leer.

Quelle: www.hallo-muenchen.de