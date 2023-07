Das Kunstareal-Fest lockt die Besucher in diesem Jahr mit 300 kostenlosen Programmpunkten

Von: Gabriele Winter

Teilen

Auf dem Kunstareal-Fest gibt es in diesem Jahr Kunst zum Anfassen. © Kunstareal

Das Kunstareal-Fest kann dieses Jahr mit 300 kostenlosen Programmpunkten überzeugen - und zeigt mehr als nur Skulpturen und Gemälde. Was geboten ist:

Maxvorstadt ‒ „Einen treffenderen Namen für so viele kulturelle Kraftorte, kann ich mir gar nicht vorstellen“, meint Markus Blume (CSU), Bayerischer Staatsminister für Kultur. Er bezieht sich damit auf das Motto des diesjährigen Kunstareal-Fests: „Sehnsucht“. Zwischen Königsplatz und Pinakotheken feiert es in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Von Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. Juli, geht es bei den über 300 Programmpunkten (www.kunstareal.de) in 18 Museen vor allem um das Erleben und den Perspektivwechsel.

Kulturbürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) bezeichnete das Kunstareal bei der Vorstellung des Programms als „Hidden Champion“ (engl. für versteckter Sieger): „Häufig fehlt es, wenn von den großen Dingen Münchens, wie zum Beispiel dem Oktoberfest oder dem FC Bayern, die Rede ist.“ Sie plädierte dafür, das Areal nicht nur für Touristen ins Bewusstsein zu rücken, sondern auch für Münchner. Deshalb mache man die Gabelsberger Straße zur Flaniermeile mit Gastronomie und Spielen und stelle ein rauschendes Fest für Jung und Alt auf die Beine.



Kunstareal-Fest: Mehr als Skulpturen und Gemälde

Temporäre Installationen von Hubertus Hamm sind auch zu bestaunen. © Animation: Hubertus Hamm

Als Künstler konnte unter anderem Hubertus Hamm mit seiner Installation „View“ gewonnen werden. Er lässt auf der Wiese südlich der Alten Pinakothek eine Mauer aus 34 Stelen aufbauen. Je nach Standpunkt und Blickwinkel wird die scheinbar undurchdringliche Wand transparent. Hamm möchte die Installation demnächst in Kiew aufstellen, ist sich aber noch nicht sicher, ob das klappt.



Hubertus Hamm © Gabriele WInter

Neben Sonderveranstaltungen, bei denen Kunst auf Musik trifft oder Filme gezeigt werden, gibt es auch Tastführungen oder Veranstaltungen wie einen Blumen-Pflasterstein-Workshop. Im Museum Mineralogia können Kinder Steine mikroskopieren oder anmalen und erfahren, wie man Kupfer hergestellt und welche Metalle eigentlich im Smartphone enthalten sind.



Außerdem gibt es Moderne Kunst, die immer da ist. © Gabriele Winter

Gleichzeitig markiert das Kunstareal-Fest den Start des Ideenwettbewerbs internationaler Künstler und Stadtplaner „Open Kunstareal“. Dessen Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität auf den Freiflächen im Kunstareal zu steigern – für Anwohnende, Studierende und Besuchende.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.