Plastik statt Grün an der Nymphenburger Straße ‒ das hat es mit den Belägen am Stiglmaierplatz auf sich

Von: Kassandra Fischer

Die wabenförmigen Plastik-Beläge am Stiglmaierplatz haben bei BA-Politikerin Ruth Gehling für Verwunderung gesorgt - jetzt ist das Mysterium gelöst. © Kassandra Fischer

Viertelpolitikerin Ruth Gehling hatte sich über die Plastik-Beläge am Stiglmaierplatz gewundert - Jetzt ist das Mysterium gelöst. Was es damit auf sich hat...

Maxvorstadt - Für Irritation sorgte bei BA-Politikerin Ruth Gehling (Grüne) der aktuelle Anblick der Baumgräben an der Nymphenburger Straße 2, direkt vorm Biergarten der Löwenbräu Gaststätte. Teile der Grünstreifen sind derzeit mit einem grauen Kunststoffbelag überzogen. Für die Maxvorstädterin, die im Viertelgremium auch als Baumschutzbeauftragte tätig ist, war das Grund genug, eine Reihe an Fragen für die jüngste Sitzung vorzubereiten.

Plastik-Beläge am Stiglmaierplatz: temporäre Versiegelung für Ersatz-Haltestelle

Dabei sorgte sie sich primär darum, ob an der Stelle weiterhin Wasser in den Boden versickern kann. Zudem wunderte sie sich, ob die Maßnahme genehmigt wurde oder vielleicht sogar eine Genehmigung durch das Lokalgremium bedurft hätte.

BA-Kollege Mathias Popp (SPD) konnte sie jedoch noch in der Sitzung beruhigen. Vorab hatte er bei der MVG nachgehakt, was es mit dem Thema auf sich hat. Bei dem Belag handele es sich demnach nur um eine temporäre Versiegelung, erklärte er. „Der Kunststoffbelag in Wabenform ist zudem versickerungsfähig.“

Grund für die Maßnahme seien Arbeiten auf der Stecke der U1, die allerdings bereits im Dezember stattgefunden hätten. Für diesen Zeitraum habe man in der Nähe des westlichen U-Bahn-Aufgangs am Stiglmaierplatz mithilfe der Bodenbeläge eine Bus-Ersatzhaltestelle eingerichtet. „Die Maßnahme ist beendet, der Belag wird wieder entfernt und die Grünfläche anschließend wieder hergestellt“, gab er dem Gremium stellvertretend weiter.

Ersatz-Haltestelle am Stiglmaierplatz: MVG will Plastik-Beläge bald entfernen

Dafür, dass der BA die Beläge nun durch Zufall entdeckt hatte, gab es eine einfache Auflösung: Eine Genehmigung des Gremiums sei nicht nötig gewesen, berichtete Popp. Er erfuhr aber: Der angrenzende BA Neuhausen-Nymphenburg sei darüber informiert worden, das habe man in der Maxvorstadt schlicht und einfach vergessen. Ruth Gehling gab sich damit zufrieden.

Warum die Beläge nach rund zwei Monaten noch nicht entfernt worden sind, erklärt MVG-Sprecher Johannes Boos auf Hallo-Nachfrage folgendermaßen: „Aus organisatorischen Gründen ist es nach Abschluss der Arbeiten im Dezember leider zu Verzögerungen gekommen“. Der Rückbau soll jedoch „in den kommenden Tagen“ erfolgen.

