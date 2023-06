Zwischen Steinheil- und Enhuberstraße soll es im Sommer grüner werden

Miniblock statt Superblock

+ © S. Jarchow Sogenannte Parklets und mehr Pflanzen sollen die Maxvorstadt – wie hier in der Steinheilstraße – attraktiver machen. © S. Jarchow

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Gabriele Winter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das Projekt „Steinhuber“ soll mit Parklets den Straßenrand zwischen Steinheil- und Enhuberstraße verschönern. Die Ziele des Vorhabens:

Maxvorstadt ‒ Anders als bei Shakespeare, hat es in der Steinheilstraße nichts Schlimmes zu bedeuten, wenn sich der Wald bewegt. Denn dort spendet ab Freitag, 28. Juli, eine mobile Allee aus 15 Bäumen Schatten. Darüber hinaus wird es Sitzgelegenheiten in Form von Parklets geben.

+ Namensgebend für das Projekt „Steinhuber“ sind die Straßennamen: Steinheil- und Enhuberstraße. © Gabriele Winter

Das Projekt wurde – städtisch gefördert – am Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung der Technischen Universität München (TUM) entwickelt und in der jüngsten Sitzung dem örtlichen Bezirksausschuss vorgestellt. Anlass ist der Mobilitätskongress am Rande der diesjährigen Internationalen Automobil Ausstellung (IAA).



Projekt „Steinhuber“: Die Ziele des Projekts

In diesem Rahmen werden neun bürgerschaftliche Aktionen für nachhaltige Mobilität finanziert. Das Projekt „Steinhuber“ der TUM-Wissenschaftler um Benjamin Büttner und Simone Aumann will die Aufenthaltsqualität an der Steinheil- und Enhuberstraße durch verkehrsberuhigte Bereiche aufwerten und gleichzeitig eine klima- und sozialgerechte Mobilität fördern. Die Neugestaltung des öffentlichen Raums soll langfristig für einen Richtungswechsel stehen – weg vom Auto hin zu nachhaltiger Mobilität.

BA-Mitglied Lea Bosch (CSU) wollte wissen, ob trotz der geplanten Veranstaltungen „die Straßen offen sind“, was Büttner bejahte. Im Gegensatz zu Superblocks, durch die ganze Stadtviertel – wie in Barcelona – autofrei werden, ist der sogenannte Miniblock befahrbar.



Richard Weiss (Grüne) erkundigte sich nach Ersatzparkplätzen, denn durch die 15 mobilen Bäume und die Parklets fallen bis Sonntag, 10. September, etliche Stellplätze weg. Deshalb haben die Organisatoren bei den Betreibern der Tiefgarage unter dem Nordgebäude der TUM nachgefragt, ob diese genutzt werden könnte. Eine Antwort steht noch aus.



Projekt „Steinhuber“: Bürger abholen

Generell wollen Büttner und Aumann die Anwohner mit ins Boot holen und haben in der Steinheilstraße ein Schwarzes Brett installiert, auf dem die Pläne für den Miniblock aufgeführt sind. Neben Veranstaltungen sind Plätze für nachhaltige Verkehrsmittel wie Fahrräder, Lastenräder, Mopeds und Carsharing geplant.



Im Bezirksausschuss fand das „Steinhuber“ viel Anklang: „Ich freue mich, dass wir ein begleitendes Projekt für den Mobilitätskongress bekommen haben“, sagte die BA-Vorsitzende Svenja Jarchow-Pongratz (Grüne). Doch auch in den anderen Fraktionen herrschte reges Interesse an der Umgestaltung und Bespielung der beiden Straßen. So wollte Sonja Hergarten (SPD) wissen, wer die Pflanzen gieße. Auch dafür haben sich laut Organisatoren schon zwei Anwohner gefunden, die ein Herz für Bäume haben.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.