Schüler des Wittelsbacher Gymnasiums bekommen vom Kultusministerium einen Preis für ihr gutes P-Seminar in Geschichte

Von: Gabriele Winter

Die Baracken der ehemaligen Zwangsarbeiterlagers Neuaubing sollen Erinnerungsort werden. Schüler des Wittelsbacher Gymnasiums haben gestalterisch am Konzept mitgearbeitet. © Gabriele Winter

Ein Münchner Gymnasium hat sich besonders beim Erhalt der Erinnerungskultur um das NS-Lager in Neuaubing verdient gemacht. Die Geschichte dahinter:

Maxvorstadt ‒ Oft gelingen Projekte noch besser, wenn sie fächerübergreifend angegangen werden. Ein gutes Beispiel dafür ist das P-Seminar „Departure Neuaubing“ des diesjährigen Abiturjahrgangs am Wittelsbacher Gymnasium am Marsplatz. Dort haben sich die Kurse Geschichte und Kunst mit verschiedenen Zugängen an das Thema Zwangsarbeit in Neuaubing und München herangewagt. Unterstützt hat sie dabei das NS-Dokumentationszentrum. Die Arbeit der 20 Schüler des P-Seminars wurde vom Kultusministerium mit einen Preis gewürdigt.

„Über das Lager wusste ich vorher noch gar nichts“, gibt Lara Fischer (3.v. li.) zu. Lara und ihre Seminar-Kollegen, sowie die beiden betreuenden Lehrkräfte Jutta Görlich (Kunst) und Veronika Wiesmeier (Geschichte, 1.v.re.) haben sich drei Halbjahre lang mit dem Lager und der Zwangsarbeit in der Münchner Gegend beschäftigt.



Erinnerung an Lager Neuaubing: Zweigstelle des NS-Dokuzentrums

In Neuaubing waren zwischen 1941 und 1945 bis zu 1000 Menschen inhaftiert, die größtenteils im nahegelegenen Ausbesserungswerk der Reichsbahn eingesetzt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände unterschiedlich genutzt. Im Moment befinden sich dort einige Künstler-Ateliers oder Werkstätten, doch die ursprüngliche Bedeutung geriet in Vergessenheit.



Das soll sich jetzt ändern. Aktuell wird die Errichtung eines Lern- und Erinnerungsortes auf dem Gelände konzipiert. Die Eröffnung dieser Zweigstelle des NS-Dokumentationszentrums München ist für das Jahr 2025 geplant. 2022 wurde bereits die Web-App „Departure Neuaubing – Europäische Geschichten der Zwangsarbeit“ veröffentlicht.



Ein Lern- und Erinnerungsort soll auf dem Gelände des alten NS-Lagers errichtet werden. © Conolly Weber

Erinnerung an Lager Neuaubing: Zwangsarbeiter in Vergessenheit

In ihrem Projekt-Seminar haben die Schüler an der Geschichts-App zum Lager mitgewirkt und eine Broschüre erstellt. Die Schwerpunkte haben sie dabei entweder gestalterisch oder forschend gesetzt. „Ich habe mich mit der Geschichte eines italienischen Zwangsarbeiters beschäftigt, der nach dem Krieg zunächst wieder in seine alte Heimat ging, dann aber zurück nach München kam und ein Café eröffnet hat“, erzählt Ben Kleuter (1.v.li.) und betont, wie wichtig es ihm war, die Schicksale hinter den Zahlen herauszuarbeiten. „Gerade dieser Teil der NS-Geschichte ist in der Bevölkerung viel weniger bekannt als der Holocaust, deshalb ist es so sinnvoll auch an diese Opfer zu erinnern.“



Seine Mitschülerin Hannah Schuster weiß noch, wie bewegt sie war, als sie auf einer digitalen Karte zu Orten der Zwangsarbeit in München ihre Grundschule entdeckte: „Das hat mich inspiriert, einen Text über das Standorte-Fotoprojekt der Künstlerin Hadas Tapouchi für die Broschüre zu schreiben!“



Geschichtslehrerin Veronika Wiesmeier ist „beeindruckt, was rausgekommen ist“ und wie viel Interesse die Schüler im Laufe des Projekts entwickelt haben. Abgesehen vom Preis des Kultusministeriums haben auch alle gute Noten auf ihre Arbeit bekommen und zum Teil auch Ideen für künftige Berufswege.

