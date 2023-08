Absicht? Radl-Rambo mäht Rentnerin an Münchner Bushaltestelle um - Polizei sucht Zeugen

Von: Marco Litzlbauer

Ein rabiater Radfahrer hat in der Maxvorstadt eine 76-Jährige umgefahren und verletzt (Symbolbild). © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Dreister Radl-Rambo schreit Rentnerin zur Seite - als diese nicht reagiert, fährt er sie um und flüchtet vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

München / Maxvorstadt - Wie die Münchner Polizei am Sonntag mitteilte, hat sich der schockierende Unfall bereits am Freitag, 25. August, gegen 17.10 Uhr ereignet. Schockierend deshalb, weil der Radfahrer den Unfall wohl mindestens billigend in Kauf nahm.

Bushaltestelle an der Von-der-Tann-Straße: Radfahrer fährt Rentnerin um und flüchtet

Nach Polizeiangaben stieg die 76-Jährige mit Wohnsitz in München an der Haltestelle „Von-der-Tann-Straße“ aus einem Linienbus, welcher in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Baustellenbedingt musste der Bus einige Meter vor der Haltestelle direkt am Fahrradweg anhalten.

Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein bislang unbekannter Radfahrer mit einem City-Bike in zügiger Geschwindigkeit. Der Radfahrer rief warnende Worte - laut Polizeibericht drei Mal „Attentione“ - ohne dabei aber seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Anschließend streifte er die 76-Jährige, sodass diese zu Sturz kam.

Bushaltestelle an der Von-der-Tann-Straße: Rentnerin muss zur Behandlung ins Krankenhaus

Die 76-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

