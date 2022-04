Mehr Sicherheit für Radfahrer ‒ „Protected Bike Lanes“ werden in München getestet

Von: Kassandra Fischer

Unter anderem entlang der Brienner Straße wird es ab Mai einen geschützten Radfahrstreifen geben. © Kassandra Fischer

Die Stadt testet ab sofort für mindestens ein Jahr an fünf Standorten in München den Einsatz geschützter Radfahrstreifen, sogenannten „Protected Bike Lanes“.

Maxvorstadt - Auf dem Radl kann es neben vorbeibrausenden Autos auch mal ungemütlich – oder gar gefährlich – werden. An der Brienner Straße, zwischen Karolinenplatz und Arcisstraße, soll nun eine „Protected Bike Lane“ die Situation verbessern. Ein geschützter Radfahrstreifen, der ohne großen baulichen Aufwand durch spezielle Barrieren vom restlichen Verkehr abgetrennt ist, soll neben der Strecke in der Maxvorstadt auch an vier weiteren Standorten im Stadtgebiet (siehe Kasten) für mindestens ein Jahr getestet werden.

Geschützte Radfahrstreifen: Stadt startet Pilotversuch in München

„Das Ziel des Verkehrsversuchs ist in erster Linie die Erprobung rein technischer Aspekte“, erklärt eine Sprecherin des Mobilitätsreferats auf Hallo-Nachfrage. So werden dabei fünf unterschiedliche Typen, darunter Klebebordsteine oder Leitschwellen, an den ausgewählten Streckenabschnitten eingesetzt. Im Fokus stünde dabei die Eignung der verschiedenen Elemente hinsichtlich Witterung, Haltbarkeit, Winterdienst, Sichtbarkeit und Entwässerung.

Zu den Standorten erklärt die Sprecherin: „Es wurden nach Möglichkeit Strecken ohne Parkplätze oder Anlieferzonen ausgewählt, sodass die Auswirkungen auf Anlieger möglichst gering gehalten werden.“ Die jeweils betroffenen Bezirksausschüsse, Anwohner und Gewerbetreibenden seien bereits vorab über die Erprobung informiert worden.

Weitere Pilotversuche im Stadtgebiet Geschützte Radstreifen gibt es künftig auch in der Parkstadt Schwabing an zwei Abschnitten entlang der Südseite der Domagkstraße: sowohl zwischen Hans-Döllgast-Straße und Haltestelle Domagkstraße als auch östlich davon bis kurz vor Beginn der Parkbucht westlich der Alfred-Arndt-Straße. Außerdem: an der Nordseite der Kapuziner- zwischen Pestalozzi- und Thalkirchner Straße sowie an der Ostseite der Plinganserstraße zwischen Dudenstraße und Am Harras.

