Bürgerversammlung beantragt mehr Platten für Königs- und Josephsplatz – auch Müll ist ein Thema

Andrea Held spielt selbst häufig am Königsplatz Tischtennis und weiß, dass weitere Platten sehr willkommen wären. © Ursula Löschau

In der Maxvorstadt sehnt man sich nach Tischtennisplatten - insbesondere auf dem Königs- und Josephsplatz. Was sonst noch auf der Bürgerversammlung Thema war:

Maxvorstadt ‒ Tischtennis unter freiem Himmel erfreut sich in der Maxvorstadt offenbar wachsender Beliebtheit. Bei der jüngsten Bürgerversammlung befürworteten die rund 200 Teilnehmer zwei Anträge auf zusätzliche Platten für den Königs- und den Josephsplatz. Und das jeweils einstimmig und begleitet von Applaus.

„So viele Tischtennisplatten wie möglich“ wären nach Andrea Helds Erfahrungen am Königsplatz willkommen. „Die drei vorhandenen sind eigentlich jeden Tag frequentiert, vor allem von vielen Studenten, aber auch älteren Leuten“, weiß sie. Die Anwohnerin und ihr Mann spielen dort selbst oft und gerne Tischtennis. „Da gibt es auch keine Nachbarn, die es stören könnte“, untermauert sie gegenüber Hallo ihre Initiative.

Josephsplatz und Königsplatz im Fokus

Ganz ähnlich scheint die Nachfrage am Josephsplatz zu sein. Eine weitere Antragstellerin erklärte in der Bürgerversammlung, dass die beiden vorhandenen Platten ganzjährig genutzt würden. Eine etwa 80-köpfige Gruppe würde dort regelmäßig spielen, sogar Turniere ausrichten. „Es ist ein beeindruckendes Miteinander“, berichtete sie und forderte mindestens eine weitere Platte. Zugleich beantragte sie eine bessere Beleuchtung für die Sportanlage am Alten Nordfriedhof, insbesondere im Bereich der Tischtennisplatten, sowie die Wiedereröffnung des dortigen WCs oder alternativ eine andere öffentliche Toilette vor Ort.

Noch mal zurück zum Königsplatz: Da dieser nicht nur bei Tischtennis-Freunden sehr beliebt ist, sondern auch zahlreiche Bänke und Stufen einfach so zum Verweilen einladen, fällt dort nach Andrea Helds Beobachtungen auch immer eine ganze Menge Müll an. „Die ganzen To-Go-Behälter sind das größte Problem. Die Leute würden diese ja gerne ordentlich entsorgen, aber dafür sind zu wenige und zu kleine Mülleimer da“, stellt sie immer wieder fest. Bei der Bürgerversammlung beantragte sie daher größere Sammelbehälter oder gegebenenfalls auch Unterflurcontainer. „Hier fahren schließlich die ganzen Sightseeing-­Busse vorbei und alle sehen den Verhau.“

Müllentsorgung soll verbessert werden

Apropos Müll- und Wertstoffentsorgung: Auch an anderen Stellen wünschen sich die Maxvorstädter diesbezüglich Verbesserungen. Unter anderem wurden ein größerer Papierkorb an der Luisen-, Ecke Karlstraße und Niederflurcontainer für Wertstoffe an der Luisenstraße vor dem sogenannten TUM-Hochvolthaus beantragt. Gegen häufige Probleme mit Scherben auf den Pinakotheken-

Wiesen forderte ein weiterer Antragsteller, dass Glasflaschen ab einer bestimmten Uhrzeit dort verboten werden sollen. Auch das wurde beschlossen, wenn auch nur mit einer knappen Mehrheit.

