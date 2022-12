Gehen München die Medikamente aus? Apotheker über den aktuellen Alltag

Von: Sebastian Obermeir

Kinderarzneimittel wie Fiebersäfte, aber auch Medikamente wie Cholesterinsenker sind derzeit knapp. Münchner Apotheker sehen jedoch keinen Grund für Hamsterkäufe. © Panthermedia/sommaill

Medikamente werden auch in München knapp, Bayerns Gesundheitsminister ist in Alarmstellung. Apotheker berichten aus dem Alltag und geben Entwarnung.

München - „Bei uns stehen alle Alarmsignale auf Rot“, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hinsichtlich der Engpässe, die es nach seinen Informationen derzeit bei rund 300 Arzneimitteln gibt. „Wir müssen unsere Abhängigkeit von Ländern mit Produktionsmonopolen beenden und weniger krisenanfällige Lieferketten schaffen“. Eine „bayerische Pharma-Task-Force“ soll jetzt ausarbeiten, wie das gelingt.



Wie schwierig es ist, an manche Medikamente zu kommen, bestätigen diverse Münchner Apotheke auf Hallo-Anfrage. „Vor allem Kinderarzneimittel wie Fiebersäfte oder Zäpfchen sind knapp“, sagt Peter Sandmann, Inhaber der Nauplia-, Fidelio- und Isartal Apotheke sowie Sprecher des Bayerischen Apothekerverbands für die Stadt München. „Aber auch Medikamente für Erwachsene wie zum Beispiel der Cholesterinsenker Rosuvastatin.“



Um die Menschen dennoch versorgen zu können, verfolgen die Apotheken verschiedene Strategien. „Zunächst schauen wir, ob es Alternativen gibt“, erklärt Sandmann. Also Medikamente mit gleichem Wirkstoff oder welche innerhalb der Wirkstoffgruppe. Bei verordneter Medizin ist das zwar nicht so einfach: Der Patient brauche ein neues Rezept, er müsse die Umstellung vertragen. Aber: „In 95 Prozent der Fälle finden wir in Absprache mit den Ärzten eine Lösung.“



Medikamente-Engpass in München: Vereinzelte Hamsterkäufe

Vor allem, was Fiebersäfte betrifft, behelfen sich Münchner Apotheken, indem sie das Medikament selbst herstellen. Josepha Brada-Wallbrecher von der Klösterl-Apotheke bestätigt: „So können wir momentan den Großteil abfedern.“ Auch in der Wittelsbacher-Apotheke werden Ibuprofen-Säfte hergestellt – sogar für die Bedarfe der Haunerschen Kinderklinik. „Das ist immens aufwendig und kostet viel Manpower“, sagt Inhaber Ludwig Meyer über dieses Nullsummenspiel. „Aber es ist für mich indiskutabel, eine junge Familie, dessen Kind 40 Grad Fieber hat, wegzuschicken.“



Hamsterkäufe hat Meyer noch keine beobachtet – 900 Meter weiter, in der Marien-Apotheke am Sendlinger-Tor-Platz gab es sie jedoch: „Es kommen Eltern und wollen zehn Flaschen Fiebersaft“, berichtet Marien-Apotheken-Chef Ingo Beer. „Aber wir geben dann nur eine pro Haushalt ab.“ Man setze auf Beratung und versuche aufzuklären. So versucht auch die Klösterl-Apotheke, den zu großen Augen entgegenzuwirken. Und wenn es hart auf hart kommt, ziehen die Münchner Apotheker noch ein weiteres Ass aus dem Ärmel, wie Brada-Wallbrecher erklärt: „Wir sind in Kontakt miteinander und helfen uns gegenseitig.“

