Pilotprojekt an Münchner Klinikum: Bürgerbeirat macht Forschung verständlicher

Lorenzo Schröter (v.li.), Stefanie Eck, Clara Teusen, Florian Fischer und Anna von Oertzen besprechen das „Handbuch zu den Grundlagen allgemeinmedizinischer Forschung“ – dem ersten eigenen Werk des Bürgerbeirats des Klinikums rechts der Isar. © Romy Ebert-Adeikis

Auf einen guten Arzt zählen zu können ist Gold wert. Doch ihn auch zu verstehen, ist besonders für Medizin-Laien schwierig. Daher hat ein Klinikum nun ein Handbuch veröffentlicht...

München – Geht es um die Gesundheit, verlässt sich jeder gern auf Experten. Das Problem: Nicht alles, was Ärzte sagen oder tun, ist für Menschen ohne medizinischen Hintergrund verständlich. Das soll ein Pilotprojekt in München langfristig verbessern. Bei „Forschung aktiv mitgestalten“ beraten Bürger Mediziner, wie deren Studien alltagstauglicher werden. Neben dem Klinikum rechts der Isar testen dieses Modell – das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird – auch Einrichtungen in Würzburg und Erlangen.

„Bei uns gibt es den Bürgerbeirat seit etwa einem Jahr“, sagt Clara Teusen, wissenschaftliche Betreuerin vom zuständigen Institut für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung des Münchner Klinikums. Seitdem trifft sich drei bis vier Mal im Jahr eine Gruppe Interessierter, um aktuelle Forschungsarbeiten kennenzulernen und aus Patientensicht zu verbessern.

Positive Effekte für Patienten - und Forschung

„Wir haben uns bereits mit Psychosomatik- und Covid-19-Projekten beschäftigt, in Zukunft könnte es auch um die Depressionsdiagnose beim Hausarzt oder das Selbstmanagement von Asthma-Patienten gehen“, nennt Teusen Beispiele. „In der Regel waren bei den Treffen bisher sieben bis zehn Leute zwischen 27 und 86 Jahren.“

Einer davon ist Florian Fischer (57). „Unser Beirat hilft der Forschung“, ist sich der Business Coach aus Freising sicher. Seine Mitstreiterin Anna von Oertzen – Psychotherapeutin in Bogenhausen – sieht in ihrem Engagement die Chance, ihren Patienten besser „übersetzen zu können, was bei wissenschaftlichen Studien passiert und was in ihnen steht“.

Die 60-Jährige weiß, wie verunsichert manche Menschen sind, wenn sie selbst an Forschungsprojekten mitwirken sollen: „Die Menschen haben Angst und fragen sich, was mit ihren Daten passiert oder sehen sich als Versuchskaninchen.“ Diese Sorge müsse ihnen genommen werden, um durch wissenschaftliche Erkenntnisse die medizinische Versorgung verbessern zu können.

Handbuch soll Patienten über Forschung aufklären

Einen ersten Schritt dazu hat der Beirat bereits getan: Die Mitglieder haben ein „Handbuch für Patienten und Bürger zu den Grundlagen allgemeinmedizinischer Forschung“ zusammengestellt. Mit vielen Grafiken und Beispielen sowie einem eigenen Glossar wird darin etwa erklärt, was Pilot- von Kontrollstudien unterscheidet oder wie Einverständniserklärungen und Forschungsprotokolle korrekt aussehen müssen. Das Heft, das in einer ersten Auflage von 50 Stück gedruckt wurde, liegt bereits im Klinikum aus.

Das erarbeitete Handbuch soll für Medizin-Laien aktuelle Forschungsergebnisse verständlicher machen und ihnen so, einen kleinen Durchblick durch die Welt der Medizin geben. © Romy Ebert-Adeikis

„Uns ist wichtig, herauszustellen, dass Forschung nicht im Elfenbeinturm stattfinden muss“, sagt Beirätin Anna von Oertzen. Für Florian Fischer hat das Projekt noch einen anderen Reiz: „Wir sind Vorreiter!“ Tatsächlich sei die Mitwirkung von Bürgern bei medizinischer Forschung in Deutschland noch ein Einzelfall, bestätigt Teusen. „In den USA oder in Großbritannien ist es bei Forschungsarbeiten hingegen zum Teil bereits Pflicht, gewöhnliche Bürger miteinzubeziehen.“

Selbst mitmachen Weitere Bürger können jederzeit in den Beirat einsteigen. Das Engagement ist ehrenamtlich. „Grundsätzlich sind wir offen für jeden ab 18 Jahren, der sich für das Thema medizinische Forschung interessiert“, sagt Stefanie Eck, die das Pilotprojekt ebenfalls wissenschaftlich begleitet. Der nächste Präsenztermin, zu dem auch neue Interessierte dazustoßen können, findet im März im TranslaTUM im Klinikum rechts der Isar, Einsteinstraße 25, statt. Genauere Informationen und Anmeldung für den Beirat per E-Mail an buergerbeirat@mri.tum.de.

