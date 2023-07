München soll Medizinstandort Nummer eins werden ‒ Bayern gründet strategische Allianz für Spitzenmedizin

„M1 – Munich Medicine Alliance“

+ © Kathrin Czoppelt/MRI Die Staatsminister Markus Blume (6.v.r.). Klaus Holetschek (5.v.l.) und Hubert Aiwanger (5.v.r.) nach der Unterzeichnung des Letter of Intent für „M1 - Munich Medicine Alliance“ mit den Vertretern der beteiligten Institutionen. © Kathrin Czoppelt/MRI

Die neue Allianz „M1 – Munich Medicine Alliance“ mit LMU, TUM, Universitätsklinika und dem Helmholtz Zentrum soll München als Medizinstandort auch international sichtbar machen.

München ‒ München soll der Medizinstandort Nummer eins in Deutschland werden - dafür gründet der Freistaat Bayern die neue strategische Allianz für Spitzenmedizin „M1 – Munich Medicine Alliance“.

Unter diesem Dach sollen die beiden Münchner Exzellenzuniversitäten LMU und TUM, die beiden Universitätsklinika sowie das Helmholtz Zentrum München ihre Kräfte bündeln.

„Schon heute behandeln die Münchner Universitätsklinika jährlich mehr Patienten als irgendeine andere Universitätsmedizin in Deutschland. München ist Standort für alle acht Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung – das ist einzigartig in Deutschland,“ betonte Wissenschaftsminister Markus Blume in einer Mitteilung am Mittwoch.

„M1 – Munich Medicine Alliance“ sei eine langfristig angelegte Allianz. Gemeinsame Plattformen sowie Forschungs- und Translationsstrukturen sollen sukzessive aufgebaut werden. Die beteiligten Einrichtungen würden in ihrer Eigenständigkeit jedoch bestehen bleiben.

Die bessere Vernetzung und die gemeinsamen Strukturen würden ein Mehr an Qualität, gemeinsame Strukturen, Produktivität und Translation bringen.

„Unser Anspruch ist, dass M1 eine Führungsrolle unter den medizinischen Institutionen weltweit einnimmt. Das übergeordnete Ziel ist dabei klar: Herausragende personalisierte Medizin für die Menschen in Bayern und darüber hinaus“, sagt Blume.

LMU, TUM, Universitätsklinika und dem Helmholtz Zentrum München unter einem Dach

Durch „M1 – Munich Medicine Alliance“ soll der Medizinstandort München sein Potential in Forschung und Krankenversorgung noch besser ausschöpfen und international sichtbarer werden.

Seit vielen Jahren würden die beiden Münchner Universitäten und die Universitätsklinika in Forschung und Krankenversorgung bereits erfolgreich zusammenarbeiten. Nahezu alle Forschungsverbünde wie z. B. Exzellenzcluster, Sonderforschungsbereiche und Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung würden gemeinsam von der Universitätsmedizin München und Helmholtz Munich getragen und bilden die Basis für die nationale und internationale Sichtbarkeit des Gesundheitsstandorts München.

„M1“ soll München auch für die internationale Pharma- und MedTech-Industrie auch als Top-Standort für die Durchführung klinischer Studien positionieren.

