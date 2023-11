Mehr Hilfe für Obdachlose und wohnungslose Menschen in München ‒ Stadt fördert Angebote mit fünf Millionen Euro

Mehr Hilfe und Angebote für obdachlose Menschen in München beschlossen. © Peter Kneffel/dpa

Mit fünf Millionen Euro unterstützt die Stadt Angebote für obdachlose und wohnungslose Menschen. Sie sollen dadurch schneller eine Wohnung in München finden.

München ‒ Obdachlose und wohnungslose Menschen erhalten in München künftig mehr Hilfe. Der Sozialausschuss des Stadtrats hat in seiner Sitzung am Donnerstag fast fünf Millionen Euro für die Ausweitung verschiedener Angebot beschlossen.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass der Stadtrat in Zeiten knapper Haushaltsmittel so viel Geld in die Hand nimmt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken. Wir können damit heute wichtige Projekte für obdachlose und wohnungslose Menschen in unserer Stadt erhalten und ausbauen,“ sagt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD)

Rund 10.000 wohnungs- oder obdachlose Menschen leben derzeit in München, heißt es von der SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat. Die große Mehrheit kommt in Beherbergungsbetrieben oder Notunterkünften der Stadt unter.

Betroffene Personen sollen durch die gefassten Beschlüsse schneller einer Wohnung finden.

Die Lebensplätze für ehemals obdachlose Frauen sollen aufgestockt werden. Neben den 26 Wohnungen am Lieberweg sollen 32 Einzelappartements an der Westendstraße und 34 am Lohfeld entstehen und Frauen ab 50 einen eigenen Mietvertrag und sozialpädagogische Unterstützung erhalten. Für die Einrichtung der Häuser gewährte der Stadtrat eine Million Euro, eine weitere Million Euro pro Jahr fallen für den Betrieb an. Zudem werden Tarifkostensteigerungen ausgeglichen (33.500 Euro).

Das Haus Agnes in Schwabing-West für wohnungs- und obdachlose Frauen bekommt 67500 Euro mehr im Jahr.

In Unterkünften für wohnungslose Einzelpersonen, Paare und Familien hat die Stadt Sozialpädagogen und Erzieher installiert, die auf dem Weg in die eigene Wohnung unterstützen. Für die Miete der benötigten Räume will die Stadt das Budget um bis zu 300.000 Euro im Jahr ausweiten, um den Beratungsbedarf decken zu können.

Die Zwischennutzung der leerstehenden Gewofag-Wohnungen an der Ayinger Straße und der Zornedinger Straße für geflüchtete Frauen und Familien soll verlängert werden, weil sich der Abriss der Gebäude verzögert. Etwa 500.000 Euro gewährte der Sozialausschuss bis 2025.

Die Stadt verstetigt die Krankenwohnungen des katholischen Männerfürsorgevereins und übernimmt hier die wegfallenden Zuschüsse des Erzbistums (150.000 Euro). Bis zu vier Menschen mit ungeklärtem Versicherungsstatus sollen hier Hilfe finden – etwa nach einer Tumorbehandlung, zur Wundversorgung oder im Anschluss an eine Reha. Da es nur zwei Doppelzimmer gibt, zählen bislang nur Männer zu den Patienten. Dieses Angebot soll aber perspektivisch auch für Frauen zur Verfügung stehen.

Weil das derzeitige Angebot an Postausgabestellen für Menschen ohne Adresse nicht ausreiche, werde der Katholische Männerfürsorgeverein eine weitere in der Innenstadt einrichten. Eine Postanschrift ist für die Jobsuche, das Unterzeichnen von Arbeitsverträgen und den Bezug von Sozialleistungen unerlässlich. Die Stadt hilft hier mit 20.000 Euro für die Einrichtung und 150.000 Euro jährlich für den Betrieb.

