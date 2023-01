Mehrere Einbrüche in München: Mehrere hundert Euro entwendet ‒ Polizei sucht Täter

Von: Benedikt Strobach

In Münchens Westen wurden der Polizei am Wochenende zwei Einbrüche gemeldet. © Symbolbild: picture alliance / Daniel Maurer

In Hadern und Pasing haben Einbrecher versucht, sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Sie entwendeten mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Hadern/Pasing ‒ Sowohl in Hadern als auch in Pasing sind im Laufe der Woche Einbrecher in Wohnhäusern aktiv gewesen. Während in einem Fall mehrere Hundert Euro gestohlen wurden, verhinderte ein aufmerksamer Nachbar im anderen Fall Schlimmeres. Die Polizei München ermittelt in beiden Fällen.

Bei Einbruch in München-Hadern: Mehrere Hundert Euro entwendet ‒ Polizei sucht Täter

In Hadern wurde laut den Ermittlern im Zeitraum von Montag bis Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Terrassentüre wurde aufgehebelt. Anschließend wurden Schmuck und Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Um wie viele Täter es sich handelt kann die Polizei nicht sagen.

Die Ermittler starten nun einen Zeugenaufruf. Personen, die im Bereich der Geroldseckstraße, Tratzbergstraße, des Burg-Eltz-Weg und der Holzapfelkreuther Straße etwas gesehen haben, können sich beim Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) unter der Telefonnummer 089/2910-0 melden.

Einbruchsversuch in München-Pasing: Aufmerksamer Nachbar ruft Polizei ‒ Täter können fliehen

In Pasing hatten die Bewohner einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses hingegen einen Schutzengel. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am Samstagabend verdächtige Geräusche im Hausflur. Als er nachsah, bemerkte er zwei unbekannte Personen, die versuchten, die Tür der besagten Wohnung gewaltsam aufzubrechen. Die beiden Einbrecher sahen daraufhin den Nachbarn und flohen aus dem Haus in unbekannte Richtung. Anschließend verständigte der Nachbar die Polizei. Deren sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos.

Auch hier starten die Ermittler nun einen Zeugenaufruf. Personen, die im Bereich der Bodenstedtstraße, Landsberger Straße, „Am Knie“ und Gräfstraße etwas gesehen haben, können sich ebenfalls beim Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) unter der Telefonnummer 089/2910-0 melden.

