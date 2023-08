Mehrere Frauen in München sexuell belästigt: Polizei fasst Täter ‒ und einen Exhibitionisten

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Am Wochenende sind mehrere Frauen in München sexuell belästigt worden. Die Polizei konnte die Täter festnehmen. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Mehrere Frauen sind am Wochenende in München sexuell belästigt worden. Die Polizei konnte die Täter festnehmen. Auch ein Exhibitionist wurde gefasst.

München / Freiham / Gern / Schwabing / Giesing ‒ Mehrere Frauen sind am Wochenende in München von Männern sexuell belästigt worden. Die Polizei ist in drei verschiedenen Fällen im Einsatz gewesen. Sie fasste neben den Tätern zudem noch einen Exhibitionisten.

Mehrere Frauen in München am Wochenende sexuell belästigt: Polizei fasst Täter ‒ und einen Exhibitionisten

In der Perlacher Straße in Giesing bemerkte eine 30-jährige Passantin im Bereich der Bushaltestelle Fockensteinstraße einen Mann, der sich seine Hose bis zu den Knien heruntergezogen hatte, sodass sein Genital sichtbar war. Sie verständigte per Notruf die Polizei. Als die Beamten eintrafen, spielte der 54-Jährige an seinem Glied herum.

Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion 23 (Giesing) gebracht. Der Mann sei laut Polizeibericht stark alkoholisiert gewesen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet aufgrund exhibitionistischer Handlungen. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde der 54-Jährige von der Polizeiinspektion entlassen.

+++ Mann unter Linienbus eingeklemmt und schwer verletzt +++

Mehrere Frauen in München am Wochenende sexuell belästigt: 31-Jährige von Mitbewohner in Freiham mehrfach begrapscht

Am Samstagnachmittag ist eine 31-Jährige von ihrem 24-jährigen Mitbewohner mehrfach begrapscht worden. Wie die Polizei berichtet, schlug der Mann ihr zunächst auf den Hintern. Er tat dies, „um mit ihr Sex haben zu können“, heißt es im Bericht. Als die 31-Jährige dies ablehnte, griff er ihr an die Brust. Daraufhin begann sie, sich stärker zu wehren und schlug dem Mann auch in sein Gesicht.

Da der Mann jedoch nicht abließ, suchte die 31-Jährige Hilfe beim Sicherheitsdienst ihrer Wohnunterkunft in Freiham. Dieser verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den 24-Jährigen festnehmen und auf die Polizeiinspektion 45 (Pasing) bringen. Ihn erwarten nun unter anderem Anzeigen aufgrund sexueller Belästigung, Körperverletzung und Bedrohung.

+++ Frau verstirbt bei Zimmerbrand in München: Reanimationsversuche bleiben erfolglos +++

Mehrere Frauen in München am Wochenende sexuell belästigt: 31-Jähriger begrapscht 51-Jährige in Freibad in Gern

Ebenfalls am Samstag ist eine 51-Jährige im Schwimmbecken eines Freibads in der Postillonstraße in Gern von einem 31-Jährigen begrapscht worden. Der Mann griff ihr mehrfach an den Hintern. Anschließend masturbierte er unter Wasser.

Der aufmerksame Bademeister beobachtete die Szene, verständigte die Polizei und hielt den Täter fest bis die Beamten eingetroffen waren. Der 31-Jährige wurde aufgrund sexueller Belästigung nagezeigt. Er wurde nach der Sachbearbeitung von der Polizeiinspektion 44 (Moosach) entlassen.

+++ Weiter Begeisterung um Harry Kane beim FC Bayern München: Stürmer bei Bundesliga-Auftakt und „Traumspiel“ von Fans gefeiert +++

Mehrere Frauen in München am Wochenende sexuell belästigt: 34-Jähriger begrapscht 25-Jährige in Linienbus in Schwabing

Am Samstagabend ist eine 25-Jährige während der Fahrt mit einem Linienbus (Linie 59) von einem 34-Jährigen begrapscht worden. Der Mann fasste ihr unvermittelt während der Fahrt an den Oberschenkel und den Hintern. Das gefiel jedoch dem Freund der 25-Jährigen überhaupt nicht. Er schlug dem 34-Jährigen daraufhin ins Gesicht, heißt es im Polizeibericht. Dabei traf er jedoch auch einen unbeteiligten weiteren Fahrgast.

Der 34-Jährige und der unbeteiligte Fahrgast wurden durch den Schlag leicht verletzt und rettungsdienstlich vor Ort versorgt. Laut Polizei waren alle Beteiligten „erheblich alkoholisiert“. Der 34-Jährige wurde aufgrund sexueller Belästigung angezeigt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.