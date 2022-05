Meisterfeier des FC Bayern München: Fans fluten Marienplatz - Team fährt von Säbener Straße los

Von: Benedikt Strobach

Viele Fans warten bei der Meisterfeier des FC Bayern München auf dem Marienplatz. © Peter Kneffel/dpa

Der FC Bayern München feiert nach zwei Jahren Corona-Pause wieder die Meisterschaft auf dem Rathausbalkon am Marienplatz. Die Fans fluten bereits den Platz.

Zum zehnten Mal in Folge hat der FC Bayern die deutsche Fußball-Meisterschaft gewonnen. Traditionell wird dieser Titel am Marienplatz gefeiert. In den letzten beiden Jahren war dies jedoch Corona-bedingt nicht möglich. Heuer ist es aber wieder so weit: Um 13.30 Uhr soll die Meistermannschaft von OB Dieter Reiter auf dem Rathausbalkon empfangen werden.

Meisterfeier des FC Bayern München: Fans fluten Marienplatz - Mannschaft um Lewandowksi, Neuer und Müller auf dem Weg

Das Team hat sich eben auf den Weg von der Säbener Straße zum Marienplatz gemacht. Bereits jetzt warten tausende Fans vor dem Rathaus. Die Stimmung ist prächtig: Als FCB-Legende Claudio Pizarro den Balkon betritt, schallen Sprechchöre über den Marienplatz. Ein langjähriger Fan äußerte sich im Livestream auf der Vereinswebsite, er habe die Meisterfeiern in den letzten beiden Jahren sehr vermisst. Ein weiterer Unterstützer zeigte sich erstaunt, dass so viele Leute vor Ort seien.

Indes fährt das Team nun Richtung Rathaus. Plan ist, um 13.30 Uhr anzukommen. Mit dabei unter anderem: der wechselwillige Robert Lewandowski, Meistertrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Manuel Neuer. Bereits am Vorabend wurde das Team am Nockherberg gefeiert.

Meisterfeier des FC Bayern München: Fans feiern Mannschaft am Nockherberg - Pizarro wünscht sich Lewandowski-Verbleib

Trotz des Stimmungsdämpfers zum Saisonabschluss beim VfL Wolfsburg (2:2) präsentierten sich die Spieler am späten Samstagabend beim „Paulaner Fanfest“. In dem Biergarten hatten schon ab frühem Abend Anhänger, Fanclubs und Legenden des FC Bayern auf den nächsten Titel angestoßen. Später stießen dann auch die Stars um Thomas Müller dazu. Auch Robert Lewandowksi wurde - trotz des öffentlich geäußerten Wechselwunsches - stark gefeiert.

Seinen Verbleib wünscht sich Pizarro. „Ich hoffe, dass er weiter Tore für den FC Bayern schießt“, erklärte der ehemalige FCB-Torjäger im Bayerischen Rundfunk (BR). Dass sich die Fans nicht von Lewandowski abwenden, zeigt sich auch am Marienplatz: „Wir bedanken uns bei Robert für all die Tore, die er für uns geschossen hat, und hoffen, dass der Verein ihn aus Dankbarkeit gehen lässt“, erklärte ein Ehepaar im BR.