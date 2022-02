Neue Taxis, mehr Hilfsräder in der Fußgängerzone und Elektromobile ‒ So soll München inklusiver werden

Von: Sabina Kläsener

München soll inklusiver für Menschen mit Behinderungen werden. © Sabina Kläsener

München soll inklusiver werden und Barrieren für Menschen mit Behinderungen abbauen. Was für Vorschläge und Angebote die Verwaltungen nun prüfen sollen...

„Menschen mit Behinderungen sind immer noch zu wenig sichtbar“, erklärt Oswald Utz, Behindertenbeauftragter der Stadt. Um München barrierefreier zu gestalten, hat die Regierungskoalition aus Grüne/Rosa Liste und SPD/Volt jetzt ein Antragspaket vorgestellt. Diese Ideen soll die Verwaltung nun prüfen.

Zur Freude von Utz, getreu dem Motto: „Einfach Sachen ausprobieren.“ Hallo hat mit Jan Gerspach, Ressortleiter Leben mit Behinderung beim Sozialverband VdK Bayern, über die Vorschläge gesprochen.



Menschen mit Behinderungen in München können London Taxis problemfrei nutzen

Bisher können Taxler eine Förderung von bis zu 10 000 Euro beantragen, um ein Taxi umzubauen – rund zehn barrierefreie Taxis gibt es derzeit in München. „Das Problem ist, dass die Förderung bisher nicht abgerufen wurde. Und dass man nie spontan ein Taxi bestellen kann, sondern darauf angewiesen ist, dass eines der wenigen rollstuhlgerechten Taxis gerade frei ist“, erklärt Gerspach.

Die Alternative der Fraktionen: sogenannte London Taxis.

Ein London Taxi © Sabina Kläsener

Diese sollen, wenn möglich, in die Förderung aufgenommen werden. Utz begrüßt das, da Menschen mit Behinderung bisher kaum als Kunden für Taxler wahrgenommen werden.

Auch Gerspach findet den Vorschlag gut: „Die London Taxis sind von vornherein inklusiv, alle können sie nutzen, unabhängig davon, ob man auf einen Rollstuhl angewiesen ist.“



Hilfsräder in der Fußgängerzone von München

Vielleicht schon diesen Sommer könnte der Modellversuch für Hilfsräder in Fußgängerzonen starten. So soll Menschen mit eingeschränkter Mobilität ein Besuch der Innenstadt ermöglicht werden.

Gemeint sind Hilfsmittel zur eigenen Nutzung wie Dreiräder oder welche zum Transport Dritter, Rikschas oder Rollstuhlfahrräder. „Hier wurden verschiedene Bedarfe mitgedacht, eine schöne Form der Inklusion“, sagt Gerspach.

Ausbau des Elektromobil-Verleihs in München

„Das Angebot wird gut angenommen“, erklärt Utz mit Blick auf den kostenlosen Elektromobilverleih am Olympiapark und im Tierpark Hellabrunn. Konkret soll geprüft werden, ob beispielsweise an Ost- und Waldfriedhof ein solcher Verleih möglich ist.

Für Gerspach ein schönes Angebot, „auch für Menschen, die zum Beispiel mit dem ÖPNV in den Park fahren, um sich dort zu bewegen.“

Ein Elektromobil im Olympiapark. © Sebastian Obermeir

Fuß- und Radverkehr in München entzerren:

Die Ampel zeigt Grün und doch kommt man nicht durch, da wartende Radler den Übergang blockieren. Um Situationen wie diese zu vermeiden, sollen Fuß- und Radlverkehr entzerrt werden. Dazu sollen die BAs Orte benennen, wo Konflikte vorliegen.

Gerspach sagt: „Auch Fußgänger mit Rollator oder Kinderwagen würden beispielsweise von mehr Platz profitieren.“ Hierzu müsste mancherorts die Haltelinie für Radler versetzt werden. Das soll jedoch nicht auf Kosten der Sicherheit in Bezug auf den Autoverkehr gehen.



Mehr Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen in München

„Diese Vorschläge können zu mehr Barrierefreiheit führen – nicht nur für Menschen mit Behinderung“, erklärt Gerspach. Die Fraktionen hoffen, dass die Anträge noch in diesem Jahr in den Stadtrat kommen. Sie kündigten weitere an, wie zu längeren Grünphasen an Ampeln.

Weitere Ansatzpunkte sieht auch Jan Gerspach: „Eine große Baustelle ist der öffentliche Nahverkehr und damit verbundene Hürden, seien es nicht funktionierende Aufzüge zu Bahngleisen, nicht-ebenerdige Zustiege zu Zügen oder Trams oder teilweise fehlende Durchsagen für Menschen mit Sehbehinderung.“

Was für die einen ein Ärgernis sein, wird für andere zum Hindernis: „Im öffentlichen Stadtbild sind aktuell die E-Scooter ein Problem, die überall auf den Gehwegen abgestellt werden und für blinde Menschen, Rollstuhlfahrer*innen und Eltern mit Kinderwagen ein Hindernis darstellen.“

Aber auch an anderer Stelle können Neuerungen hilfreich, aber auch hinderlich sein: „Die Digitalisierung kann für Menschen mit Behinderung eine Erleichterung darstellen, wenn zum Beispiel eine Beratung per App möglich ist, die ich andernfalls aufgrund mangelnder Mobilität nicht wahrnehmen kann.“

Aber: „Wenn aber beispielsweise Kaffeemaschinen oder Aufzüge nur noch mit Touchscreens statt mit Tasten versehen sind, werden blinde Menschen von der Nutzung ausgeschlossen“, erklärt Gerspach.

