Polizei-Ermittlungen nach Messer-Attacke in der Innenstadt von München ‒ Mann stirbt nach Streit im Krankenhaus

Von: Jonas Hönle

Polizeibeamte stehen nach einem Notruf vor einem Haus in der Innenstadt. Es habe zwei Verletzte in einem Wohnhaus gegeben, sagte ein Polizeisprecher. © Peter Kneffel/dpa

Eine Frau läuft blutverschmiert auf die Straße, die Polizei München rückt zum Großeinsatz aus. Nach einer Messer-Attacke in der Innenstadt ist ein Mann gestorben.

Update: 22. April

Die Polizei München ermittelt nach dem blutigen Vorfall in der Innenstadt zwischen einer 27-Jährigen Frau und einem 45-jährigen Mann. Bei der Auseinandersetzung in einem Haus in der Sendlinger Straße, bei der auch ein Messer zum Einsatz kam, wurde der Mann so schwer verletzt, dass er am Donnerstagabend im Krankenhaus verstarb.

Am Donnerstag kam es in den Innenstadt von München zu einem Großeinsatz der Polizei. Gegen 14.40 Uhr wurde der Notruf 110 alarmiert und eine Frau gemeldet, die blutverschmiert mit einem Messer in der Hand aus einem Haus in der Sendlinger Straße gelaufen ist. Nach Angaben der Polizei rückten etwa 50 Streifen in die Fußgängerzone aus und trafen dort auf eine 27-Jährige.

Nach dem ersten Stand der Ermittlungen kam es an der Wohnungstür der Frau zu einem handfesten Streit mit einem 45-jährigen Nachbarn. Dabei sei auch das Messer im Spiel gewesen, mit dem sich die 27-Jährige Schnittwunden an der Hand zuzog und mit dem der 45-Jährige mehrere Stichwunden im Bereich des Oberkörpers erlitt. Wie genau es zu den Verletzungen kam und was der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung war, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 45-Jährige wurde schwer verletzt im Treppenhaus aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Nach dpa-Informationen ist der Mann dort am Abend verstorben.

Auch die 27-jährige Frau wurde im Krankenhaus behandelt. Laut Polizei München gab es keine weiteren Beteiligten bei dem Streit.

Update: 19.40 Uhr

Großeinsatz am Donnerstag in der Innenstadt von München: Eine Frau läuft mit einem Messer in der Hand aus einem Haus, sie blutet - ein Passant ruft die Polizei. Mehrere Streifen rücken an. Bewaffnete Beamte mit Helmen und schuss- und stichsicheren Westen gehen in das Gebäude. Die 27 Jahre alte Frau und ein 45 Jahre alter Mann seien mit Schnitt- und Stichwunden ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Dritte seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht beteiligt gewesen.

Polizei-Großeinsatz in München: Zwei Verletzte nach Messer-Attacke in der Innenstadt

Der 45-Jährige befand sich Polizeiangaben zufolge am Donnerstagabend wegen mehrerer Stichwunden im Oberkörper in kritischem Zustand und musste auf der Intensivstation behandelt werden. Die 27-Jährige sei dagegen ansprechbar gewesen.

„Scheinbar gab es einen Streit oder Konflikt zwischen den beiden“, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Verletzten hätten im gleichen Haus gewohnt. Der Grund des Streits blieb zunächst aber unklar - ebenso die Frage, wer wen wann mit dem Messer verletzt hatte.

Der Notruf war gegen 14.40 Uhr eingegangen. Was sich genau in dem Gebäude in der Sendlinger Straße in der Münchner Fußgängerzone abspielte, war zunächst offen. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit etwa 50 Kräften an. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Helfer der Spurensicherung waren unterwegs und markierten unter anderem bestimmte Stellen am Rande des Gehwegs, wie Augenzeugen berichteten. Am Gehweg waren Blutspuren zu sehen. Das Gelände rund um den Ort des Geschehens war zeitweise abgesperrt. Schaulustige sammelten sich hinter den weiß-roten Flatterbändern.

Erstmeldung: 21. April

In der Innenstadt von München hat es am Donnerstag zwei Verletzte in einem Wohnhaus gegeben. Nach einem Notruf kam es zu einem Großeinsatz der Polizei, die die Fußgängerzone am Nachmittag zeitweise rund um den Ort des Geschehens abgesperrte.

Polizei-Großeinsatz in München - Zwei Verletzte in der Innenstadt gemeldet

„Den Sachverhalt klären wir noch ab“, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit etwa 50 Einsatzkräften aus. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Bild hatte zuerst von dem Polizei-Großeinsatz in der Innenstadt von München berichtet. Nach Informationen der Zeitung soll eine blutverschmierte Frau mit einem Messer in der Hand aus einem Haus in der Sendlinger Straße gelaufen sein. Sie gab an, dass ein Nachbar sie angegriffen und verletzt habe. Laut Bild habe sie ihm das Messer entwenden können und habe dann auf ihn eingestochen. Der Mann sei mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.

In München kam es in letzter Zeit öfters zu Angriffen mit Messern - mit tödlichem Ende. Nach eine Streit am Stachus ist ein Mann durch eine Stichverletzung gestorben. In der Maximilianstraße in München kam es zur einer Massen-Schlägerei bei der auch Messer eingesetzt wurden. Nach einer Schlägerei am Korbinianplatz, die einen Toten zur Folge hatte, sitzt ein 16-Jähriger in Untersuchungshaft.

