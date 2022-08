Unbekannte Frau bedroht Jugendliche in Münchner S-Bahn mit Messer ‒ Polizei sucht Täterin und Geschädigte

Eine unbekannte Frau in München bedrohte zwei Jugendliche in der S-Bahn mi einem Messer. (Symbolbild) © Symbolbild: Christoph Reichwein/dpa

Eine unbekannte Frau bedrohte in München zwei Jugendliche, die kein Deutsch sprachen, in der S-Bahn mit einem Messer. Die Polizei sucht nun Täterin und Geschädigte.

Eine unbekannte Frau bedrohte in der Münchner S-Bahn zwei Jugendliche mit einem Messer. Die Polizei sucht nun die Täterin sowie die Geschädigten und veröffentlicht eine Beschreibung der Personen.

Bedrohung in der S-Bahn - Unbekannte Frau in München zückt Messer vor Jugendlichen

Die Unbekannte stiegt am Sonntag, gegen 21.50 Uhr, am Marienplatz in eine S-Bahn der Linie S1 Richtung München-Flughafen und setzte sich zwei männlichen Jugendlichen gegenüber. Im Anschluss bedrohte sie die beiden mit einem Messer, woraufhin sich die Heranwachsenden umsetzten.

Die Frau folgte den Heranwachsenden, die daraufhin einen 40-jährigen Mann im hinteren Teil der S-Bahn ansprachen und die Situation schilderten. Da die beiden Jugendlichen kein Deutsch sprachen, benutzten sie dafür ein Übersetzungstool ihres Handys.

Der Mann sprach kurz mit der Unbekannten und alarmierte daraufhin den Notruf. Die Jugendlichen und der 40-Jährige stiegen dann am Bahnhof Moosach aus der S-Bahn. Die Frau blieb bis zum Haltepunkt Fasanerie im Zug.

Messer-Bedrohung in S-Bahn München - Polizei sucht unbekannte Frau und geschädigte Jugendliche

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht neben Zeugen auch nach der Täterin und nach den beiden bedrohten Jugendlichen.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

Etwa 45 Jahre alt

Ca. 170 cm groß und stark beleibt

Kurz geschorene Haare und Tätowierungen an beiden Armen. Links von der Schulter bis zur Hand; rechts von der Schulter bis zum Ellenbogen, den ein Spinnennetz ziert.

Armbanduhr mit silbernen Gliedern am linken Handgelenk

Bekleidet mit einem orangefarbenen T-Shirt mit weißem Schriftzug „North“ auf Brusthöhe sowie eine schwarze Jogginghose und weiße Sportschuhe.

Sie hielt eine Bierflasche in der Hand, trug einen schwarzen Rucksack und keine Mund-Nase-Bedeckung.

Die gesuchte Unbekannte war gegen 21:51 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Leuchtenbergring in die S1 gestiegen und hatte diese um 22:19 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Fasanerie verlassen.

Die beiden Bedrohten werden wie folgt beschrieben:

Beide männlich, ca. 170 cm groß und des Deutschen nicht mächtig.

Der erste Jugendliche hatte dunkelblonde bis braune mittellange Haare. Er trug neben einer weißen OP-Maske ein hellblaues T-Shirt, hellblaue Jeans und weiße Sneaker.

Der zweite Jugendliche hatte dichte, schwarze oben etwas längere Haare. Er trug neben einer schwarzen Mund-Nase-Bedeckung einen schwarzen Pullover mit weißen Buchstaben „cK“ (Calvin Klein) sowie weiße Sneaker.

Vor dem Zustieg zur S-Bahn am Isartorplatz befanden sich bei den beiden Geschädigten noch drei Jugendliche bzw. junge Frauen. Sie standen gegen 21:48 Uhr an einer Baustellenabsperrung und könnten die beiden Gesuchten verabschiedet haben.

Polizei sucht Zeugen Sachdienliche Hinweise zum Vorfall sowie den Gesuchten erbittet die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/51550-1111.

