Taxi-Fahrt in München gerät völlig außer Kontrolle ‒ Mann (62) rammt Bekanntem ein Messer in den Hals

Auf einer Taxi-Fahrt in München attackiert ein Mann seinen Bekannten wie aus dem Nichts mit einem Messer. Der Taxifahrer geht dazwischen.

München ‒ Auf einer gemeinsamen Fahrt mit dem Taxi nach einer Feierlichkeit ist die Situation zwischen zwei Bekannten völlig eskaliert.

Am Montagabend fuhren ein 62-Jähriger und ein 64-Jähriger gemeinsam als Fahrgäste in einem Taxi. Beide sind nach Angaben der Polizei flüchtige Bekannte und kamen zusammen von einer Feierlichkeit.

Taxi-Fahrt nach Feier in München eskaliert: Mann greift Bekannten im Taxi mit Messer an

Als sich das Taxi auf der Wasserburger Landstraße befand, kam es zu einem völlig unvermittelten Angriff des 62-Jährigen gegen den 64-Jährigen, in dem er diesen mit einem Stichwerkzeug am Hals attackierte. Das berichtet die Polizei München am heutigen Dienstag. Der Taxifahrer konnte schließlich dem 62-Jährigen das Stichwerkzeug wegnehmen und die Polizei verständigen.

Als die Polizeibeamten eintrafen und den 62-Jährigen festnahmen, leistete dieser erheblichen Widerstand. In der Folge wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt.



Die Hintergründe der Tat insbesondere das Tatmotiv sind aktuell noch unklar. Der 62-Jährige wird nun im Verlauf des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

