Polizei-Einsatz in München: Mann droht mit Messer und schließt sich in Wohnung ein ‒ Streit um Paket-Zustellung?

Von: Jonas Hönle

Wegen einem möglichen Streit um eine Paket-Zustellungen rückte die Polizei in München zum Einsatz aus. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Wegen einer Bedrohungssituation mit einem Messer rückte die Polizei München am Mittwoch zur Baaderstraße aus. Es kam auch zu Behinderungen im Verkehr.

Die Polizei München rückte am Mittwoch zu einem Einsatz wegen einer Bedrohungssituation in die Baaderstraße aus. Anrufer meldeten dem Notruf 110, dass ein Mann zwei Personen in dem Flur eines Hauses mit einem Messer bedrohte.

Nachdem die beiden Bedrohten flüchteten, sei der Aggressor in eine dortige Wohnung gegangen.

Mann droht mit Messer: Polizei-Einsatz in München - Möglicher Streit um Paket-Zustellung

Die Polizei schickte nach eigenen Angaben gegen 09:30 Uhr über zehn Streifen und auch Kräfte der Einsatzhundertschaften und der Spezialeinheiten zur genannten Adresse.

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte Kontakt mit dem dort wohnhaften 43-jährigen Mann auf. Gegen 12:25 Uhr öffnete die Polizei die Wohnung und überwältigte ihn. Anschließend brachten sie den Mann zur polizeilichen Sachbearbeitung auf die Wache.

Die Ursache für den Vorfall könnte laut Polizei ein Streit über die Modalitäten einer Paket-Zustellung sein.

Während des Einsatzes gab es Absperrungen und Behinderungen im Verkehr im Bereich der Baaderstraße und Rumfordstraße, von denen auch die Tram betroffen war.

Bei dem Einsatz wurde nach dem momentanen Kenntnisstand niemand verletzt.

