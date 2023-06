Mann bei Streit in Münchner Wohnung mit Messer getötet ‒ Polizei nimmt Verdächtige fest und ermittelt zur Tat

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Polizei in München ermittelt, nachdem ein Mann bei einem Streit in einer Wohnung mit einem Messer getötet wurde. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Nach einem Tötungsdelikt in einer Wohnung ermittelt die Polizei München. Ein Mann erlitt bei einem Streit lebensbedrohliche Stichverletzungen mit einem Messer.

München / Perlach ‒ Bei einem Streit in einer Münchner Wohnung wurde ein 32-jähriger Mann mit einem Messer getötet. Die Polizei nahm eine 21-jährige Frau und einen 31-jährigen Mann fest und ermittelt wegen des Tötungsdelikts.

Mann bei Messer-Streit in Wohnung getötet - Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt in München

Die drei Personen befanden sich am Montag, gegen 01 Uhr, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Perlach, als es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung kam.

Laut Polizei erlitt der 32-Jährige dabei lebensbedrohliche Stichverletzungen. Der 31-Jährige alarmierte daraufhin den Notruf.

Sofort rückten Einsatzkräfte der Polizei und der Rettungsdienst aus. Der Verletzte wurde vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er später aufgrund dieser Verletzung verstarb.

Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen vor Ort fest. Bei der Spurensicherung in der Wohnung konnte die Münchner Kriminalpolizei das mögliche Tat-Messer sicherstellen.

Mann stirbt nach Streit an Stichverletzungen - Verdächtige festgenommen

Auch mehrere Anwohner in dem betroffenen Wohnhaus und in Häusern in direkter Nachbarschaft wurden noch in der Nacht nach möglichen Wahrnehmungen befragt.

Der genaue Ablauf der Tat und die möglichen individuellen Tatbeteiligungen der beiden Personen sind momentan Gegenstand der Ermittlungen, die vom Münchner Kommissariat für Tötungsdelikte geführt werden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.