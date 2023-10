Michael Mittermeier eröffnet Comedy-Club Lucky Punch in München - gratis Tickets

Von: Sebastian Obermeir

Michael Mittermeier eröffnet einen neuen Comedy-Club in der Landeshauptstadt. © Olaf Heine

Der Comedian Michael Mittermeier möchte dem Nachwuchs der Zunft eine Chance geben, sich zu beweisen und eröffnet einen eigenen Comedy-Club. Was geplant ist:

München ‒ In einem nicht ganz so lustigen Paralleluniversum hätte sich der Stadtrat dazu entschlossen, den alten Gasteig an der Rosenheimer Straße platt zu machen. Dass er dies nicht tat, erweist sich jetzt als Glückstreffer für Münchner Comedy-Freunde: In der Zwischennutzung „Fat Cat“ eröffnet Comedian Michael Mittermeier einen neuen Club.



Michael Mittermeier eröffnet Comedy-Club: „Chance für den Nachwuchs“

„Mit dem ‚Lucky Punch Comedy Club‘ möchte ich etwas zurückgeben und dem Nachwuchs eine zusätzliche Bühne bieten, um sich zu beweisen“, sagt Mittermeier. Sein Plan spiegelt sich im Konzept wider: Es gibt Open-Mic-Nights genauso wie Comedy-Abende auf Englisch. Auch die dienstäglichen „Daily Punches“ dürften für jede Menge Lacher sorgen: Hier sind Witze über das politische und gesellschaftliche Tagesgeschehen Pflicht.

Jeden Freitag stehen „Showcases“ auf dem Programm – hier präsentieren die angesagtesten Stand-up Comedians ihre besten Jokes. Und auch der Münchner Großmeister selbst verspricht: „Ich selbst werde sicher auch das eine oder andere Mal auftauchen und auf der Bühne stehen.“

