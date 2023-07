Mietstopp in München gefordert: Regierung in der Pflicht

Von: Marie-Julie Hlawica

Der Münchner Mieterverein hat erschreckende Zahlen veröffentlicht: Der Kostenanstieg bei Energie belastet viele Mieter nachweislich sehr. Was Mieterschützer fordern:

München ‒ Dass Mieter in München, neben Berlin und Frankfurt, am meisten für ihr Dach über dem Kopf bezahlen, ist bekannt. Doch die neuesten Zahlen erschrecken: Die Kostensteigerung bei Energie und die Aussicht, dass Vermieter ihre gesetzlich geforderten Heizungs-Sanierungen durch das kommende Gebäudeenergiegesetz (GEG) zwingend auf Mieter umlegen werden, bringt für den Deutschen Mieterbund (DMB) das Fass zum Überlaufen.

Gerade für eine Stadt wie München sei die Warmkostenbelastung für viele Mieter nicht mehr tragbar. „Mieter mit geringem und mittlerem Einkommen sind in München schon längst an der Grenze der Belastbarkeit angelangt und müssen nun noch die doppelten Energiekosten stemmen“, sagt Beatrix Zurek, Vorsitzende des Mietervereins München. Eine Studie des Öko-Instituts im Auftrag des Deutschen Mieterbundes zeigt, dass Münchner für die Mietkosten bereits 46 Prozent ihres verfügbaren Einkommens brauchen. Tendenz steigend.



„Schon jetzt sind gerade die unteren Einkommensklassen überlastet“, warnt auch Lukas Siebenkotten, Präsident des DMB. Durchschnittlich stünde dieser Mietergruppe 2300 Euro netto monatlich zur Verfügung, da bliebe kein Spielraum für weitere Mieterhöhungen. Doch die stünden aufgrund des Energiekostenanstiegs und des Wohnungsmangels an.

Die Regierung müsse dies mit einer sozialverträglichen Rahmensetzung regeln, um weitere Mehrkosten für Mieter zu unterbinden. „Besonders einkommensschwache Menschen wohnen in älteren Gebäuden, die nun auf Grundlage des neuen Gesetzes der Regierung saniert werden müssen“, erläutert er. Rund 70 Prozent dieser alten Gebäude würden noch mit fossiler Energie versorgt.



„Wir fordern deshalb Warmmieten-neutrale Sanierungen“, so Siebenkotten. Zur sozialverträglichen Rahmensetzung und um den Gebäude-Eigentümern diese Sanierungen mieterfreundlich zu ermöglichen, wünscht sich der DMB von Regierung und Finanzministerium deshalb ein Sondervermögen – ähnlich wie für die Bundeswehr – von 50 Milliarden Euro.

Weitere Forderungen des Mieterbundes: „Bezahlbaren Wohnraum erhalten und weiter sehr viele günstige Wohnungen bauen. Dazu die dauerhafte Sozialbindung von Wohnungen, die Ausweitung der Mietpreisbremse im angespannten Wohnungsmarkt, Abschaffung der Indexmiete und einen befristeten Mietenstopp!“



Den fordert auch Zurek: „Wir brauchen in angespannten Wohnungsmärkten wie München einen Mietenstopp für sechs Jahre. Das gibt der Politik die Möglichkeit, innerhalb dieses Zeitraums ein Maßnahmenbündel zu schnüren und die Wohnungssituation zu verbessern.“ Außerdem brauche es wie in der Corona-Pandemie ein Kündigungsmoratorium, das sicherstelle, dass niemand gekündigt wird, der wegen stark gestiegener Heiz- und Warmwasserkosten seine Betriebskostenabrechnung nicht fristgerecht bezahlen könne.“

Unbezahlbare Mieten in der Isarmetropole

Es ist die höchste Steigerung in der Geschichte des Münchner Mietspiegels: 24,7 Prozent mehr als vor vier Jahren müssen Wohnungssuchende durchschnittlich an Miete berappen, wenn sie in der Landeshauptstadt nach einer Bleibe suchen. Wurden 2019 noch durchschnittlich 11,69 Euro und 2021 bereits 12,05 Euro pro Quadratmeter Mietkosten errechnet, heißt es jetzt noch einmal drauflegen. Ganze 14,58 Euro sind es aktuell. „Niederschmetternd“, kommentiert das OB Dieter Reiter (SPD). Doch selbst diese neue Zahl ist nur ein Orientierungswert. Nicht selten werden Neubauten zu Preisen von über 20 Euro pro Quadratmeter angeboten.