Für bezahlbare Mieten in München ‒ Erhaltungssatzung im Schlachthofviertel soll unbefristet verlängert werden

Von: Jonas Hönle

Die Erhaltungssatzung im Schlachthofviertel in München soll unbefristet verlängert werden. (Symbolbild) © Oliver Bodmer

Das Schlachthofviertel in München ist sehr beliebt - allerdings zum Nachteil der dortigen Mieten. Eine unbefristete Erhaltungssatzung soll bezahlbare Wohnungen erhalten.

München ‒ Die Mieten in München zählen zu den teuersten in ganz Deutschland. Um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten, will die SPD/Volt-Fraktion im Stadtrat die Erhaltungssatzung im Schlachthofviertel unbefristet verlängern. Dies soll der Planungsausschuss am Mittwoch beschließen.

SPD/Volt-Fraktion im Stadtrat München: Erhaltungssatzung im Schlachthofviertel soll unbefristet verlängert werden

Das Schlachthofviertel ist durch die gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, der Lage zu Isar und die Gastro-Szene sehr beliebt. Auch Projekte wie das neue Volkstheater machen das Viertel für viele Menschen attraktiv.

Laut SPD/Volt hat dies jedoch negative Folgen für die dortigen Mieter. In den vergangenen zehn Jahren seien dort 15,4 Prozent der Wohnungen umgebaut worden, in ganz München dagegen nur 6,3 Prozent. Die durchschnittlichen Mieten würden derzeit 37,8 Prozent über den Mieten vor drei Jahren liegen.

Erhaltungssatzung für bezahlbare Mieten in München

Um diese Entwicklung einzubremsen, sei die unbefristete Verlängerung der Erhaltungssatzung „Schlachthofviertel“ wichtig. Die gilt für das Gebiet zwischen der Ruppertstraße im Süden, entlang der Lindwurmstraße bis zu Augsburgerstraße und im Osten bis zur Maistraße sowie dem Schlachthofgelände an der Tumblingerstraße.

Seit Herbst 2021 hat die Stadt München allerdings kein Vorkaufsrecht mehr. Luxusmodernisierungen und damit eine Vertreibung der angestammten Bewohner können somit kaum mehr verhindert werden. Oberbürgermeister Dieter Reiter setze sich daher für eine entsprechende Gesetzesänderung auf Bundesebene ein.

Erhaltungssatzungen in München In Erhaltungssatzungsgebieten stehen alle Umwandlungen von Mietwohnungen in Eigentum oder Teileigentum unter dem Genehmigungsvorbehalt der Stadt. Auch für Baumaßnahmen braucht es eine Erlaubnis, damit kein überdurchschnittlicher Standard entsteht.

