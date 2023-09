„Auch wenn der Vermieter auf die Beschwerden nicht reagiert“ ‒ Expertin rät vom Wände Streichen in Eigeninitiative ab

Als Anwohner selbst Hand anlegen? Mieterverein München gibt Tipps für Reparaturen auf eigene Faust

Von: Katrin Hildebrand

Fliesen verlegen, das Bad umbauen oder Wände herausreißen sollten Mieter in München keinesfalls ohne Genehmigung des Eigentümers. © Panthermedia

Mieter als Handwerker: Expertin des Mietvereins München warnt vor Umbaumaßnahmen im großen Stil ‒ schon gar nicht auf eigene Faust.

München ‒ Das Bad gammelt vor sich hin. Die Dusche hat ein Leck. Und im gemeinsamen Hausflur der Bewohner brennen einige Lichter nicht mehr. Wer zur Miete lebt und sich über derartige Zustände ärgert, sollte sie dem Eigentümer melden und bitten, die Mängel zu beheben.

Selbst Hand anzulegen, kann problematisch sein und unter Umständen teuer werden. Gerade bei Umbauten ‒ und sogar gut gemeinten Reparaturen ‒ auf eigene Faust.

Expertin des Mietvereins München warnt vor Umbaumaßnahmen auf eigene Faust

Anja Franz, Juristin des Münchner Mietervereins, erklärt gegenüber Hallo München: „Wir warnen die Menschen davor, einfach so aktiv zu werden.“ Grundsätzlich gelte zwar, dass der Mieter alles in Ordnung bringen müsse, was er kaputt gemacht hat. „Aber er muss es schon ordentlich machen.“ Sprich: mit Sachverstand.

Anja Franz, Juristin des Münchner Mietervereins warnt vor Umbaumaßnahmen auf eigene Faust. © Mietverein München

Was geringere Schäden betrifft, enthalten viele Mietverträge eine sogenannte Kleinreparaturen-Klausel. „Da geht es um Dinge, die täglich dem Zugriff des Bewohners ausgesetzt sind.“ Etwa einen kaputten Duschkopf gegen einen neuen auszutauschen. In der Regel gelte für die Schäden eine Obergrenze von etwa 125 Euro.

Expertin vom Mieterverein München gibt Tipps für Reparaturen

Alles, was in diesem Bereich liegt, müsse der Mieter übernehmen. Eine Ausnahme: Sollte der Mangel durch langjährige Abnutzung beziehungsweise das hohe Alter des Gegenstands entstanden sein, kann er darauf verweisen. „Wenn er aber zu heftig am Rolladengurt gerupft hat und dieser daraufhin reißt, oder Rotwein auf einem Teppichboden ausgießt, muss er selbst dafür aufkommen“, erklärt Franz. Kann er den Schaden nicht sachgemäß reparieren, muss er jemanden beauftragen.

Doch gebe es nicht nur diese klassischen Fälle, in denen Reparaturen anfallen. Es komme immer wieder vor, dass Mieter an Wohnung oder Haus einfach etwas umgestalten wollen. Die Juristin erklärt: „Manche wollen eine Wand einziehen oder entfernen, den Wasseranschluss verlegen oder ein neues Bad selber einbauen.“

In solch gravierenden Fällen müsse der Vermieter zustimmen. „Das sind alles Eingriffe in die Bausubstanz, da braucht es eine Genehmigung des Eigentümers.“ Stimmt dieser zu, aber beim Umbau durch den Mieter entstehen Mängel, haftet Letzterer dafür.

Ganz heikel sei das Thema Wände. Etwa wenn ein Bewohner ohne Genehmigung eine tragende Wand entferne. „Er muss den Rückbau finanzieren und für mögliche Schäden aufkommen.“ Das könne bis in die Hunderttausende gehen.



„Auch wenn der Vermieter auf die Beschwerden nicht reagiert“ ‒ Expertin rät vom Wände Streichen in Eigeninitiative ab

Will der Mieter dagegen einen neuen Herd einbauen oder eine Tür austauschen, ist das durchaus möglich. Anja Franz rät allerdings: „Man sollte auf jeden Fall den alten Herd oder die alten Türen aufheben, um wieder rückbauen zu können.“



Allerdings wollen viele Mieter nicht nur innerhalb der eigenen vier Wände zur Tat schreiten. Ist etwa der Hausflur seit Wochen nachts dunkel, weil Birnen nicht ausgetauscht wurden oder strotzt das Treppenhaus vor Dreck, gibt es Bewohner die selbst aktiv werden.

Die Expertin vom Mieterverein meint: „Licht ist dringender als eine saubere Wand. Dennoch würde ich erst dem Vermieter schreiben und eine Frist setzen. Lässt dieser die Frist verstreichen, könnte man das Licht selbst wieder aktivieren.“ Vom Wände Streichen in Eigeninitiative rät sie ab. „Auch wenn der Vermieter auf die Beschwerden nicht reagiert.“

