Kohle, Kuchen & eine Petition: So verzweifelt suchen Münchens Mieter eine Wohnung

Von: Katrin Hildebrand

Auf der Suche nach einer Wohnung greifen Münchner auch zu ungewöhnlichen Mitteln. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Auf der Suche nach Wohnungen in München greifen Mieter auch zu unkonventionellen Mitteln. Was Mieter für eine Bleibe anbieten und was der Mieterverein dazu sagt:

München ‒ Für die Bürgerinitiative „ausspekuliert“ ist es ein gefundenes Fressen: Harry Kane, Topstürmer beim FC Bayern, wohnt seit Monaten im Hotel, weil er in München keine Immobilie findet. Die Gruppe, die sich für bezahlbare Mieten an der Isar einsetzt, hat „Münchens bekanntesten Wohnungssuchenden“ deshalb zu ihrem Stammtisch eingeladen. Als Ausrufezeichen. Denn was für einen Millionär wie Kane eine kuriose Posse sein dürfte, ist für viele Münchner existenzbedrohende Realität.

Etwa für Tine Betancourt. Die Privatlehrerin und Bühnenkünstlerin ist zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren auf der Suche. Schon beim letzten Mal hat sie nur etwas Befristetes gefunden. Jetzt wird es wieder knapp: Das angemietete Haus in Gräfelfing, das sich die 57-Jährige mit einem Mitbewohner und drei Katzen teilt, wird im Januar abgerissen. Etwa 20 Objekte hat Betancourt seit dem Sommer besichtigt, im Umkreis von 100 Kilometern.

Tina Betancourt © Romy Ebert-Adeikis

Ein Problem: „In dem Bereich werden aktuell über 5000 Objekte zum Verkauf angeboten, zur Miete genau 353. Und die Mietpreise sind zuletzt explodiert.“ Bei vielen Angeboten würden Preis und Leistung nicht mehr übereinstimmen.„4000 Euro für 150 Quadratmeter ist doch Wahnsinn!“ Zudem würde man als Mieter wie als „Bittsteller“ behandelt.

Appell an Bundestag und Staatskanzlei

In ihrer Not hat sich Betancourt jetzt an den Bundestag, die Bayerische Staatskanzlei und den Petitionsausschuss gewandt. Ihre Forderung: eine echte Deckelung der Mietpreise. „Wer mehr als 14 Euro pro Quadratmeter verlangt, sollte alles darüber an den Staat abdrücken“, findet sie. Gleichzeitig soll Leerstand konsequent verhindert werden. „Wir brauchen nicht mehr bauen. Wohnraum ist eigentlich genug da, man muss ihn nur verfügbar machen.“

Der Petitionsausschuss will über ihre Eingabe beraten, „sobald die Ausschüsse des neu gewählten Landtags gebildet wurden“. Eine Stellungnahme der Staatsregierung sei angefordert.

Teresa Marinelli und ihre Familie müssen zwar nicht ausziehen. Doch die 46-Quadratmeter-Wohnung in Giesing wird für zwei Erwachsene und ein Kind allmählich zu eng. Seit drei Jahren sucht die 27-Jährige mit ihrem Mann eine neue Bleibe. „50 bis 70 Besichtigungen haben wir gehabt“, doch ohne Erfolg. Als sie beim Spazieren mit dem Kleinen immer wieder an Laternenmasten Zettel hängen sah, auf denen Leidensgenossen Wohnungsvermittlern Geld anboten, kam ihr eine Idee: Kuchen statt Kohle.

Belohnungen für eine Wohnungsvermittlung zu versprechen ist in München längst keine Seltenheit mehr. Teresa Marinelli versucht hingegen, potenzielle Vermieter mit einer Backoffensive zu locken. © privat

Die gelernte Konditorin verspricht nun, der Person, die ihrer Familie eine passende Bleibe verschafft, ein Jahr lang jede Woche eine süße Leckerei zu backen. „Das wäre überhaupt kein Problem“, sagt sie. „Es ist meine absolute Leidenschaft.“ Eine kleine Einschränkung gibt es jedoch beim Stadtviertel: Marinelli sucht hauptsächlich innerhalb des Mittleren Rings, dort gerne im Osten, außerhalb des Rings vorwiegend in Oberföhring.

Mieterverein-Juristin im Gespräch

Wer zum Münchner Mieterverein kommt, hat oft bereits eine Wohnung. Aber auch bei der Suche kann dieser beraten. Was bei Vermietern gut ankommt, was alles erlaubt ist, erklärt Mieterverein-Juristin Anja Franz.

Anja Franz © Mieterverein

Frau Franz, darf man eine Belohnung für die Wohnungsvermittlung ausloben oder anbieten, im Gegenzug Reparaturarbeiten zu übernehmen?

Das ist nicht illegal. Grundsätzlich gilt: Alles, was nicht sittenwidrig ist, ist erlaubt.

Werden derartige „Tauschangebote“ mehr?

In München ist die Situation am Mietmarkt schon seit Jahrzehnten schlimm. Aber die Mieter werden immer devoter, weil jeder ein Dach über dem Kopf braucht. Es ist schon absurd, was das zum Teil für Blüten treibt.

Vor allem Frauen werden Wohnungen auch für sexuelle „Gegenleistungen“ angeboten. Muss man sich das gefallen lassen?

Mit dem Angebot allein ist noch keine Straftat begangen. Erst wenn eine Notlage ausgenutzt wird, ist es eine Nötigung. Das kann man anzeigen. Würde aber ein Mietvertrag unter solchen Konditionen geschlossen, wäre dieser unwirksam, weil das sittenwidrig ist.

Was kann man tun, wenn der Vermieter Maklerkosten auf die Miete umlegen will?

Man kann den Mietvertrag trotzdem schließen und sagen, dass man die Maklergebühr nicht zahlt. Das ist dann auch kein Kündigungsgrund, trägt aber natürlich nicht zum guten Zusammenleben bei.

Was raten Sie Menschen, die verzweifelt suchen?

Nicht nur Anzeigen zu studieren, sondern aktiv zu sein – also Zettel aushängen, Freunde informieren und selbst Anzeigen schalten. Viele Vermieter wollen einen Ansturm von Bewerbern vermeiden und suchen sich stattdessen potenzielle Mieter selbst aus.

