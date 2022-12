Neuer Eigentümer des Sigi-Sommer-Hauses an der Schäftlarnstraße erhöht die Mietpreise. Bewohner stemmen sich dagegen

Gut sichtbar: Der plakative Aufstand der Mieter. © Patricia Stücher

Das Sigi-Sommer-Haus in Sendling gehört einem neuen Eigentümer, der die Mietpreise erhöhen will. Die Anwohner wehren sich vehement dagegen...

Sendling - „Wieder wird ein Haus entmietet und bezahlbarer Wohnraum zerstört!“ So hat Albert Knoll, Sprecher der Mietergemeinschaft des sogenannten Sigi-Sommer-Hauses an der Schäftlarnstraße 92, seine Rede auf der jüngsten BA-Sitzung begonnen. Genau dieser Satz ist auch auf ein zehn Meter langes Banner gedruckt, das an der Außenfassade des Gebäudes befestigt ist.

Das Haus, in dem der Münchener Journalist und Schriftsteller wohnte, wurde vor Kurzem an die Wohnungsbaugesellschaft VK Wohnbau verkauft. Nun haben bereits einige Bewohner Mieterhöhungen im Briefkasten gehabt. Sanierungsbedingt, so heißt es. Knoll spricht von Erhöhungen um 15 Prozent. Obwohl das Haus 1910 errichtet und noch nicht renoviert wurde, benötige das Gebäude „keine Sanierungsarbeiten in einem solchen Umfang, da die Mieter ihre Räume auf ihre eigenen Kosten regelmäßig herrichten“, betont Knoll.



Bewohner gegen erhöhte Mietpreise: Mieterverein will rechtlichen Beistand leisten

Der Mieterverein München versprach bereits rechtliche Hilfe: „Mit gleichen Fällen arbeiten wir häufig und gegen solche Spielchen sind wir sehr gut gewappnet“, sagte Stephan Immerfall, Leiter der Rechtsabteilung des Mietervereins, bei der angesprochenen BA-Sitzung.



Auch der BA verspricht Hilfe: In einem Dringlichkeitsantrag wurde die Denkmalschutzbehörde beauftragt, schnellstmöglich zu überprüfen, ob das Sigi-Sommer-Haus doch Denkmaleigenschaften besitzt.

Auf Hallo-Nachfrage betont die VK Wohnbau: Auch nach der Erhöhung bleibe man „weit unter dem Münchner Mietspiegel“. Das „radikale Vorgehen einiger weniger Mieter“ sei nicht nachvollziehbar.

