„All in Giesing“: Zwei Wochen lang feiert Viertel Migrationsgeschichte

Von: Katrin Hildebrand

Weller, Zölls und Marquart (v. li.) werden das Festival am Grünspitz eröffnen. © Katrin Hildebrand

Nach 2017 und 2021 werden wieder die Münchner Migrationstage gefeiert, dieses Mal in Giesing. Was die Organisatoren für das Fest geplant haben:

München-Ost Das Projekt gibt es noch nicht so lang. Die ersten Münchner Migrationstage fanden 2017 an der Schwanthalerhöhe statt. 2021 folgte Laim. Nun feiert das Kulturreferat mit lokalen Akteuren erstmals das migrantische Leben im Südosten: Von Montag, 10., bis Sonntag, 23. Oktober, finden in Obergiesing-Fasangarten und Untergiesing Ausstellungen und und Kulturaktionen statt.

Organisiert hat das Ganze ein Dreierteam: Philip Zölls und Vivienne Marquart vom Kulturreferat und die freie Mitarbeiterin Hülya Weller. „Ich unterstütze die beiden, um den Lokalbezug herzustellen“, erklärt sie. Weller ist Kulturwissenschaftlerin. „In dieser Rolle befasse ich mich mit viel Migration.“ Zudem kennt sie sowohl Unter- als auch Obergiesing bestens.

„Ich habe in beiden Vierteln gewohnt. Außerdem“, lacht sie, „habe ich einen türkischen Migrationsvorder- und einen österreichischen Migrationshintergrund.“ Bevor sie nach München zog, lebte Weller in Tirol. Ihre Mitstreiter wurden über den Podcast „Çay mal ehrlich“ auf sie aufmerksam, in dem sie mit einer Kollegin über das Leben in zwei Kulturen spricht.



All in Giesing-Festival: Das ist geplant

Gemeinsam hat das Orga-Team ein Programm auf die Beine gestellt: Da gibt es Lesungen, Podiumsgespräche, einen internationalen Kaffeeklatsch, den Besuch der rumänisch- und der russisch-orthodoxen Kirche, ein Konzert des syrischen Friedens­chors, Rundgänge und Workshops. Auch ein Podcast über die vielfältige internationale Gastronomie in Giesing ist dabei. Bei der Vernetzung mit all den Akteuren hat der Stadtteilladen geholfen.

„In Laim mussten wir oft selber suchen“, meint Zölls. „In Giesing ist das Quartiers­management sehr emsig.“ Und die Migrationsgeschichte groß. Zölls erklärt: „Die alten Agfa- und Osramwerke haben früher in dem Zusammenhang eine große Rolle gespielt und Arbeiter aus vielen Ländern beschäftigt.“



Eröffnet wird das Festival am Grünspitz – gemeinsam mit dem TSV 1860 München. Zölls erklärt: „Wir haben den Verein gebeten, etwas zur eigenen Migrationsgeschichte zu erzählen.“ Ein Team der Abteilung für Vereinsgeschichte hat daraufhin ehrenamtlich recherchiert. Das Resultat: Lebensläufe und Interviews von elf Menschen aus diversen Abteilungen. So kommt etwa Boxtrainer Ali Çukur zu Wort.

Die Erzählenden sind ab Montag auf Plakaten am Grünspitz zu sehen. Wer ihre Geschichten hören will, kann per QR-Code am Handy auf ein Video zugreifen. „Die großen Vereine in Deutschland haben sich bisher kaum mit ihrer Migrationsgeschichte auseinandergesetzt“, sagt Zölls. „Der TSV gehört zu den ersten, die sich damit beschäftigen.“

Das Programm zum Festival Das Programm ist online unter stadt.muenchen.de/events/allingiesing.html abrufbar.

