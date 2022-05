Anwohner alarmieren Polizei: Explosionsähnliches Geräusch in Milbertshofen

Geweckt von einem lauten Knall

Anwohner meldeten der Polizei am frühen Donnerstagmorgen einen lauten, explosionsähnlichen Knall in Milbertshofen. In einer Gaststätte kam es zur Explosion...

Milbertshofen - Am Donnerstagmorgen wurden mehrere Anwohner der Keferloherstraße gegen 5 Uhr von einem explosionsähnlichen Geräusch geweckt, das aus Richtung einer naheliegenden Gaststätte kam.

Als die Beamten vor Ort eintrafen stellten sie fest, dass aus der Tür der Gaststätte Rauch hervordrang, verursacht durch einen kleinen Brand, der unmittelbar gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr war zusätzlich mit einem Löschzug vor Ort. An den Türen und der Fassade der Gaststätte entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als zehntausend Euro.

Im Rahmen einer anschließenden Fahndung konnte die Polizei im Umkreis keine verdächtigen Personen auffinden. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Beamten aufgrund die Spurenlage vor Ort, davon aus, dass ein unbekannter Gegenstand explodiert ist. Um die Ursache zu klären, wurde die Brandfahndung des Kommissariats 13 verständigt.

