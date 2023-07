Keine Beschilderung für WCs im Petuelpark: Im Internet nicht auffindbar

Wunsch nach Beschilderung zu Toiletten im Petuelpark abgelehnt – BA reagiert verärgert

Von: Benedikt Strobach

Die Toiletten in der U-Bahn-Station Milbertshofen sollen demnächst wieder öffnen. © Benedikt Strobach

Die öffentlichen Toiletten im Petuelpark werden nicht ausgeschildert, das hat die Stadt so beschlossen. Im BA stößt dieser Entschluss auf höchstes Unverständnis.

Milbertshofen ‒ Die Toilettensituation im U-Bahn-Bereich in Münchens Norden ist für Anwohner wie BA-Mitglieder unschön. An den Halten Feldmoching, Hasenbergl und Milbertshofen sind die Anlagen seit langer Zeit geschlossen. Der BA Milbertshofen-Am Hart wollte die Lage verbessern und forderte Ende Oktober eine zusätzliche Anlage in der Spielmeile zwischen Frankfurter und Petuelring. Die Antwort der Stadt sorgte in der jüngsten Sitzung für Ärger.

„Die Realität und die Sicht des Referats liegen hier doch etwas auseinander“, kritisierte Susanne Schneider-Geyer (SPD), Vorsitzende des Unterausschusses Bau und Stadtgestaltung. Die Verwaltung hatte den ursprünglichen Antrag mit Verweis auf die Toilette im Café Ludwig sowie die Anlagen in den U-Bahn-­Stationen Milbertshofen und Frankfurter Ring abgelehnt.

Susanne Schneider-Geyer © Benedikt Strobach

Keine Beschilderung für WCs im Petuelpark: „Schilderwald“ befürchtet

Auch die Nachfrage des BA, ob man zusätzliche Schilder zu den Toiletten hinter und im Café Ludwig im Petuelpark aufstellen könne, verneinte die Stadt. Diese würden für „eine Ausweitung der Beschilderung im öffentlichen Raum“ sorgen und „zu einer geringeren Erkennbarkeit von Hinweisen“ und weniger Übersicht im öffentlichen Raum führen.



Das sorgte im BA für Unmut. „Wurde berücksichtigt, dass das WC hinter dem Café Ludwig sehr versteckt liegt?“, zitierte Schneider-Geyer aus einer Stellungnahme, die ihr Unterausschuss erarbeitet hatte. „Wieso soll ein Schild, mit ‚WC‘ unter der bestehenden Beschilderung für Radfahrer und Fußgänger zu einem ‚Schilderwald‘ führen?“ An der Einrichtung selbst gebe es auch keinen Hinweis, dass die Toilette genutzt werden könne.

Keine Beschilderung für WCs im Petuelpark: Im Internet nicht auffindbar

„Gibt man auf Google ‚öffentliche Toilette Milbertshofen‘ ein, erscheint weder die Anlage hinter, noch die Toilette im Café Ludwig“, erklärte Schneider-­Geyer. Auch kritisierte sie den Verweis auf die Internetseiten der Stadt. „Gibt es nicht auch ein öffentliches Interesse daran, dass Menschen ohne digitalen Zugang Toi­letten finden?“ In der Spielmeile als Freizeitangebot sei davon auszugehen, dass viele Nutzer, etwa Kinder oder Senioren, kein Smartphone mitführen.



Dass die Stadt keine Schilder für das WC hinter dem Café Ludwig aufstellt, ärgert den BA. © Benedikt Strobach

Der BA beschloss einstimmig, die Stellungnahme an die Stadt weiterzuleiten. Immerhin gab es in der städtischen Antwort auch einen Lichtblick: Die Toilette im U-Bahn-Halt Milbertshofen gehe laut Verwaltung „in wenigen Wochen“ in Betrieb. Die Anlage am Frankfurter Ring ist bereits offen.

