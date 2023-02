Pfennigparade bietet nun Klettertraining für Kinder im Rollstuhl an – die Idee hinter dem Projekt

Von: Benedikt Strobach

Mit vier Haken gesichert können Kinder und Jugendliche, die sonst auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die 15 Meter hohe Kletterwand der Pfennigparade künftig erklimmen. © Pfennigparade

Kinder im Rollstuhl können nun bei der Pfennigparade eine Kletterwand erklimmen. Wie das Training abläuft und was hinter dem Projekt steckt:

Milbertshofen ‒ „Für Menschen ohne Behinderung ist es eine Selbstverständlichkeit“, sagt Susanne Schönwälder, Geschäftsführerin des Bildungsbereiches der Pfennigparade. „Für Personen, die im Rollstuhl sitzen, ist Klettern in freier Natur oder an einer Kletterwand aber unvorstellbar.“

Mit einem neuen Programm möchte die Stiftung, die Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützt, das ändern: Für Kinder und Jugendliche, die beispielsweise halbseitig gelähmt sind, stellt sie ein wöchentliches Trainingsangebot an einer eigenen 15 Meter hohen Kletterwand an.

Klettern für Kinder im Rollstuhl: Das steckt hinter dem Inklusions-Projekt

„Ziel ist es, das Vertrauen in die eigene Kraft zu stärken, sich selbst als verantwortungsvollen Teil der Gesellschaft zu erleben und ein Bewusstsein zu schaffen für das, was möglich ist“, erklärt Schönwälder. Die Kinder sollen sich dadurch auch inkludiert fühlen. „Sie sind keine Reha-Patienten, sondern Kletterer“, sagt sie.



Ein Team aus Heilpädagogen, Physiotherapeuten und erfahrenen Kletterern zeigt den Sechs- bis 18-Jährigen unter anderem, wie sie sicher an der Wand arbeiten, sich abseilen und gegenseitig sichern können. Auch theoretische Aspekte fließen mit ein.



Das Angebot ist für alle Kinder der Ernst-Barlach-Schulen am Petuelpark, Barlachstraße 38, sowie für die Schüler der Phoenix-Schulen in Oberföhring, Oberföhringer Straße 150, kostenlos. Es findet wöchentlich am Dienstag um 15.30 Uhr an der Barlachstraße statt.

