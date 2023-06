Mehrere Bürgerversammlungs-Anliegen zu Kleinstfahrzeugen – die Polizei hat eine gute Nachricht

Von: Benedikt Strobach

Die Polizei hatte gute Nachrichten zum Korbinianplatz. © dpa

Auf der Bürgerversammlung Milbertshofen standen viele verschiedene Themen im Fokus. Bürger interessierten sich unter anderem für E-Scooter und ein EU-Projekt...

Milbertshofen-Am Hart ‒ 150 anwesende Personen, 26 Anträge, 14 Anfragen – die Bürgerversammlung im Milbertshofener Kulturhaus war gut besucht. Die Anliegen waren größtenteils bekannt – und wurden mit einer Ausnahme angenommen.

Bereits BA-Chef Fredy Hummel-­Haslauer (SPD) betonte, dass es wenig Neues gebe. Für den Tunnel von der Schleißheimer Straße an die A99 erarbeite das Baureferat die Pläne. Beim Gewerbeband am Frankfurter Ring liefen Gespräche mit Investoren. Die Einführung der Parklizenzgebiete Milbertshofen und Olympiadorf dauere noch. Eine Neuigkeit gab es aber: „Für die Geflüchtetenunterkunft an der Neuherbergstraße 24 werden die Leichtbauhallen durch Container ersetzt“, erklärte der BA-Chef. Diese kämen 2024 und blieben für acht Jahre



Bürgerversammlung Milbertshofen: Polizei meldet Entschärfung

Gute Nachrichten hatte die Polizei: „Der elfte Stadtbezirk ist weiterhin sicher“, erklärte die neue Leiterin der Inspektion 47 Silke Weeger. Die Zahl der Einsätze wegen Straftaten sei im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Auch auf den Korbinian­platz kam sie zu sprechen. 2022 war dort ein 18-Jähriger nach einer Schlägerei an Stichwunden verstorben, ein 15-Jähriger wurde schwer verletzt.

Auch dieses Jahr war es Ende Mai zu Vorfällen gekommen, betonte Weeger. „Durch gute Präsenz mit geschlossenen Einheiten alle 14 Tage, die sonst bei Demos zum Einsatz kommen, und täglicher Anwesenheit unserer PI können wir nun vermelden: Der Korbinianplatz ist seit vier Wochen störungsfrei.“ Dafür gab es von den Anwesenden Applaus.



Bürgerversammlung Milbertshofen: E-Scooter und EU-Projekt

Nachdem dieser abgeklungen war, waren die Bürger am Zug. Mehrere Anträge und Anfragen befassten sich mit dem Thema E-Scooter. Ein Bürger – er hatte bereits 2021 gefordert, diese aus der Stadt zu verbannen – wurde so ausfallend, dass Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) ihn auf seine Wortwahl hinweisen musste.

E-Scooter bleiben im Stadtbezirk weiter ein Problem. © Götzfried

Seniorenvertreterin Christine Frenzel wollte wissen, ob bei dem EU-Projekt „Ascend“, bei dem der Stadtteil Harthof klimaneutral und energiepositiv entwickelt wird, auch Eigentümer von Fernwärme-Anschlüssen berücksichtigt würden. Bernhard Klassen vom Referat für Arbeit und Wirtschaft betonte, das Netz solle bestmöglich ausgebaut werden. „Wir wollen auch private Haushalte einbeziehen.“

Auch das Projekt „Ascend“ im Harthof war Thema. © Benedikt Strobach

Weitere Anliegen betrafen die Reparatur beschädigter Straßen im Stadtteil Milbertshofen, sauberere Wertstoffinseln und Grünzüge oder verstärkte Geschwindigkeitskontrollen. Abgelehnt wurde der Wunsch, einen Bushalt der Linie 174 näher an die U-Bahn-Station Am Hart zu verlegen.

