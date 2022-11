Schneller laden: Expertin aus München will Elektromobilität beschleunigen

Schnell und unbürokratisch laden

Johanna Bronisch auf dem Dach des „Munich Urban Colab": Mit dem Strom aus der dortigen Photovoltaikanlage werden die E-Ladesäulen in der Tiefgarage des Innovationszentrums betrieben. Für sie ist das eine Kombination, die Schule machen sollte.

Experten aus München wollen die klimafreundliche Mobilität in der Stadt fördern und halten dazu ein Symposium ab. Dabei geht es vor allem um E-Mobilität.

Neuhausen Der Verkehrssektor verursacht laut Experten 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland und soll diese bis 2030 halbieren. Mit dieser Herausforderung beschäftigt sich das Team des „Digital Hub Mobility“ der UnternehmerTUM in München seit Jahren intensiv.

Bei einem für alle Interessierten offenen Symposium am Mittwoch, 23. November, im „Munich Urban Colab“ sprechen Fachleute aus vielen beteiligten Bereichen von der Wissenschaft über die Wirtschaft bis hin zur Bundespolitik über „Klimaverträgliche Mobilität: Was sind die Hebel und wer muss sie bewegen?“ Johanna Bronisch ist eine der Expertinnen des Münchner Innovationszentrums mit dem Themenschwerpunkt Elektromobilität. Sie liefert konkrete Vorschläge für eine effizientere und nachhaltige Ladeinfrastruktur.

Diese werde von 50 Prozent der Bürger als größtes Problem genannt, wenn es um die Akzeptanz der Elektromobilität gehe. „Vor allem von denjenigen, die noch nicht umgestiegen sind, wird das als extrem großes Hemmnis empfunden“, weiß die Expertin. Ihre Antwort ist eine dreigleisige Strategie, für die sie und ihr Team bereits mehrere Paxistests unternommen haben.



Schnelleres Laden für E-Autos: Vorhandene Infrastruktur nutzen

Die erste Forderung: „das Vorhandene bestmöglich nutzen“. München verfügt laut Bronisch über rund 1500 Ladesäulen im öffentlichen Raum, davon über 1200 von den Stadtwerken. Über die Zahl der Lademöglichkeiten im privaten Bereich gebe es bislang wenig belastbare Zahlen. Und das sei schon eines der Grundprobleme. „Was wir brauchen, ist eine Evaluation dessen, was wir im Moment haben.“ Dies könne dann auch viel intensiver genutzt und ausgelastet werden.

Konkret: Die sechs Ladestationen in der Tiefgarage des „Munich Urban Colab“ standen während eines dreimonatigen Pilotprojekts nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch Anwohnern zur Verfügung. Letztere nutzten die Möglichkeit vor allem abends und am Wochenende. „Unternehmen, die ihre Infra­struktur für Anwohner öffnen, bekommen eine viel bessere Auslastung und über den Treibhausgas-Quotenhandel noch eine zusätzliche Einnahmequelle.“ Allerdings müssten noch einige bürokratische Hürden überwunden werden, um Firmen diesen Schritt zu erleichtern.

Schnelleres Laden von E-Autos: Supermarkt-Parkplätze geeignete Flächen

Punkt zwei auf Bronischs Liste ist die Ladedauer. „Das Schnellladen vor allem in der Stadt muss kommen. Man muss auf viel weniger Platz viel mehr Autos laden können“, betont sie. Bisher gibt es in Münchner nach ihren Informationen weniger als 50 Schnellladesäulen und diese seien auf Privatgrund. Auch dazu hat das Hub-Team bereits ein Experiment gewagt: Am Leonrodplatz wurde für sechs Wochen ein Ladeplatz mit 100 Kilowatt Leistung installiert.

62 Münchner nutzten das Angebot, ihr Fahrzeug in durchschnittlich 35 Minuten zu laden. Das Fazit: „Flächen, die sich gut in den Alltag integrieren, wie Einkaufszentren oder Supermarkt-Parkplätze, bieten sich an.“ Bronisch appelliert auch hier an die Politik, private Anbieter zu unterstützen. Gleichzeitig rät sie, dass auch die Stadtwerke mehr ins Schnellladen investieren sollten.



Schnelleres Laden von E-Autos: Nachhaltigkeit zahlt sich aus

Als dritten Anreiz empfiehlt die Expertin eine Kombination aus Kostensenkung und Nachhaltigkeit. „Günstig lade ich mit Strom aus erneuerbaren Energien“, fasst sie zusammen. So könnten zum Beispiel Unternehmen E-Ladesäulen für Mitarbeiter und Anwohner mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage betreiben. Damit sei man nicht den Preisschwankungen wie bei fossilen Energieträgern ausgesetzt, spare Kohlendioxid und bekomme über den Quotenhandel mehr Geld zurück.

Das Problem: „Es fehlt die Datengrundlage zur Stromherkunft. Im Moment ist an den meisten öffentlichen Ladestationen vollkommen unklar, woher der Strom kommt. Das behindert nachhaltiges Ladeverhalten. Künftig müssen die Energie- und die Mobilitätssysteme so gekoppelt werden, dass Herkunftsnachweise erbracht werden können.“ Bis dahin stelle ein kompliziertes Abrechnungssystem die größte Hürde dar.

Das Symposium findet am 23. November von 9 bis 17.30 Uhr an der Freddie-Mercury-Straße 5 statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Information und Anmeldung: www.unternehmertum.de/events

Innovation für Mobilität Der „Digital Hub Mobility“ ist eine Abteilung der UnternehmerTUM mit Sitz im „Munich Urban Colab“ und Teil einer deutschlandweiten Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Im Rahmen dieser Initiative kooperieren an zwölf miteinander vernetzten Standorten etablierte Unternehmen mit Innovationspartnern aus Gründerszene und Wissenschaft und decken dabei unterschiedliche Themenbereiche ab. In München geht es um Mobilität. Das erklärte Ziel: „die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für lebenswerte Räume zu unterstützen“.

