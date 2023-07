40 Jahre Monaco Franze: Wie die BR-Kultserie auch heute noch weiterlebt

Von: Marie-Julie Hlawica

Der „Monaco Franze“ mit seinem „Spatzl“ Ruth-Maria Kubitscheck und Erni Singerl als Haushälterin. © BalanceFilm/BR

Der Monaco Franze wird 40 Jahre alt und ist heute noch so präsent in München wie eh und je. Hallo hat die Serie Revue passieren lassen - und Tipps für diejenigen, die Monaco Franze nicht kennen.

München ‒ Sie ist einzigartig: Münchens kultigste TV-Serie „Monaco Franze – Der ewige Stenz“. Mit dieser Hommage an die Weltstadt mit Herz hat Regisseur Helmut Dietl (†) dem speziellen Lebensgefühl der 80er-Jahre ein filmisches, ikonisches Denkmal gesetzt.

Auch in der Agnesstraße wurde gedreht. © bcb

Wer, warum auch immer, bisher nur davon gehört, aber nichts davon gesehen hat, kann das jetzt nachholen: Zum 40. Geburtstag zeigt der Bayerische Rundfunk alle zehn Episoden (dienstags ab 25. Juli, 20.15 Uhr). Unvergessen begeistert darin die tragisch-komische Hauptfigur als charmanter Held der Serie, mit seiner Schauspielkunst: Helmut Fischer (†) als Ex-Polizist Franz Münchinger, alias „Monaco Franze“. Der – zwar verheiratet – unbeirrt um die Gunst der holden Weiblichkeit aber gleichzeitig gegen die Alltags-Langeweile in seinem Leben kämpft.

40 Jahre Monaco Franze: Auf Monacos Spuren durch München

Wie die Serie ist bis heute auch die Titelmelodie für viele ein Hit. Hallo hat mit Komponist Dario Farina gesprochen. Der Italiener erinnert sich: „Helmut Dietl zeigte mir gedrehte Szenen, bat mich die Münchner Leichtigkeit in Noten zu fassen.“ Nur die Idee, dass Helmut Fischer selbst mitsingen sollte, lehnte der ab: „Er wollte es einfach nicht.“ Dass viele Münchner Mobiltelefone die „Monaco Franze“-Melodie als Klingelton haben, freut ihn. Denn natürlich macht sich auch sein Handy mit diesen Takten bis heute bemerkbar!

Gedreht wurde unter anderem in der Fürstenstraße. © bcb

Da muss man schon zweimal hinschauen – so verblüffend ähnlich sieht Martin Kain (66) seinem großen Idol Helmut Fischer! Kein Wunder, dass der gebürtige Münchner die Begeisterung für sein legendäres Vorbild vor einigen Jahren zum Hobby gemacht hat: Seit 2017 gibt der Sendlinger Stadtführungen zu den wichtigsten „Monaco Franze“-Schauplätzen der Serie. Dabei wird er, wie auch oft privat, angehalten und angesprochen. „Viele erkennen in mir den Monaco wieder“, freut er sich. Dabei fiel ihm selbst seine Ähnlichkeit jahrelang nicht auf. „Eine Dame sprach mich an, brachte mich erst auf die Idee, als Double Stadtführungen zu machen“, erinnert er sich.

Martin Kain macht als Monaco Franze-Double Stadtführungen. © privat

Bei seinen heute so beliebten Touren durch Schwabing stellt er gern sein eigenes Schauspieltalent unter Beweis. „Es gibt aber Super-Fans, die können mehr Texte als ich auswendig“, staunt er – und so gibt oft ein Wort das andere. Da vergisst man schon mal die Zeit: „Ich war einmal sechs Stunden mit Gästen unterwegs, weil es so lustig war!“ Und das verrät er Hallo auch noch: „Die flotten Sprüche vom ewigen Stenz Monaco ziehen bei Frauen auch heute noch immer“, berichtet er aus eigener Erfahrung mit einem Augenzwinkern.

