Abriss der Karlingersiedlung: Neubau der Siedlung spaltet Meinungen

Kommt Bürgerbegehren? Moosacher will Abriss der Karlingersiedlung stoppen

Von: Benedikt Strobach

Erste Häuser der Karlingersiedlung sind bereits abgerissen. Bis 2026 sollen die weiteren Gebäude folgen. Joseph Jordan protestiert dagegen. © Benedikt Strobach

Die GWG will ihre Karlingersiedlung abreißen und neu aufbauen lassen. Die Meinungen dazu unter den Moosachern sind gespalten. Die Argumente dafür und dagegen:

Moosach ‒ Die Arbeiten an den ersten Häuserreihen laufen bereits. Die Karlingersiedlung der GWG zwischen Gube-, Hugo-Troendle-, Bauberger- und Karlingerstraße wird in den kommenden Jahren sukzessive abgerissen und neu gebaut. Die Maßnahme, die auch im Rahmen der Stadtsanierung in Moosach erfolgt, ist nötig, da die Häuserreihen aus den 1940er-Jahren marode seien. Das jedoch glaubt Joseph Jordan nicht. Der Bauingenieur ist sich sicher: „Eine Sanierung wäre ebenfalls leicht möglich.“ Aus diesem Grund protestiert Jordan nun gegen den Abriss.

„Die Sanierung wäre schneller, wirtschaftlicher und nachhaltiger“, sagt der Moosacher. Sie sei weitaus energiesparender als der Einsatz von Abrissbaggern. „Mit Vollwärmeschutz wäre es möglich, die Wohnungen aufzuwerten“, sagt Jordan. Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, könnte man einige der freien Flächen im Umfeld bebauen. Auch die geplanten Tiefgaragen seien ein Problem. „Dafür müssen unnötig Bäume gefällt werden“, kritisiert der Bauingenieur. Ein Parkhaus würde Abhilfe schaffen, findet er.



Unterstützung erhält Jordan vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Dieser befürwortet in einem Schreiben an die GWG eine erneute Prüfung des Erhalts: „Die bestehenden Wohnzeilen sollten als unverwechselbare und prägende Gebäude des Siedlungsquartiers – als ein Stück Heimat – der Stadtgesellschaft der Landeshauptstadt Münchens erhalten bleiben“, heißt es darin. Als Gründe werden der derzeit hohe Ressourcenverbrauch sowie die Klima­situation angeführt.



Abriss der Karlingersiedlung: Neubau der Siedlung spaltet Meinungen

Um das Projekt noch zu stoppen, sammelt Jordan nun Unterschriften und möchte ein Bürgerbegehren anregen. „Zwei der Häuser sind bereits abgerissen. Die restlichen zwölf können wir aber noch erhalten“, sagt er. Mehrere Anwohner würden sein Anliegen bereits unterstützen. Eine Moosacherin, die 38 Jahre in der Siedlung gelebt hat, kritisiert das Vorgehen der GWG: „Man hätte durchaus etwas gegen den Verfall der Häuser machen können.“ Durch den Neubau würden sich die Mieten verdoppeln. „Das kann sich nicht jeder leisten.“



Doch es gibt auch Befürworter der Maßnahme. Riad el Sabbagh lebte acht Jahre in der Anlage. „Die Häuser sind marode, die Wände halten keine Wärme mehr. Im Winter war es nur noch kalt. Man ist krank geworden. Es wäre ein wahnsinniger Energieaufwand, die Häuser weiter zu beheizen“, sagt er. Ein anderer Anwohner berichtet von Schimmel und Giftstoffen in den Wänden.



Abriss der Karlingersiedlung: Wohnungen erfüllen Standards nicht

Die GWG verteidigt auf Hallo-Anfrage die Pläne: „Die Erneuerung der Siedlung erfolgt unter Abwägung der heutigen Bedarfe an Wohnraum, der sozialen Infrastruktur und der Erreichung der Klimaneutralität im Gesamtquarttier im Abgleich mit der Ist-Situation“, betont Sprecher Michael Schmitt. Die Entscheidung für den Abriss sei erfolgt, da die Wohnungen die Anforderungen an „die heutigen Wohn­standards und die Bedarfe an einen ausgewogenen Wohnungsmix“ nicht mehr erfüllten. „Die Wohnungen verfügen teilweise über keine Bäder, sind nicht barrierefrei und die Beheizung erfolgt über Einzelöfen.

Die Gebäude sind ungedämmt und verfügen über keinerlei Schallschutzvorrichtungen“, erklärt Schmitt. Eine Sanierung hätte die Mängel nicht gelöst. Außerdem müssten weitaus nicht alle Bäume gefällt werden: 129 der insgesamt 291 bestehenden wären betroffen – und dies nicht allein wegen des Baus der Tiefgaragen. „Breitere Gebäudetiefen des Neubaus sowie auch die Untersuchungen zur Baumvitalität“ seien ebenfalls Gründe für Fällungen. Zudem seien Ersatzpflanzungen und ein Freiraumkonzept mit artenreichem Bewuchs geplant.

