Ampel-Anlage an Brieger/Allacher Straße verzögert – BA Moosach erneuert Wunsch

Von: Benedikt Strobach

Drucken Teilen

Von der Brieger auf die Allacher Straße darf nur nach rechts abgebogen werden. Das führt zu Staus und Regelverstößen. Eine Ampel würde die Situation laut BA Moosach lösen. © Benedikt Strobach

Zum erneuten Mal hat die Stadt München die Forderung des BAMoosach, zeitnah eine Ampel an der Kreuzung Brieger/Allacher Straße umzusetzen, abgelehnt.

Moosach – „Wir müssen da dran bleiben“, bilanzierte Angelika Bueb (CSU) in der jüngsten Sitzung des BA Moosach. Mit „da“ meinte sie die Kreuzung an der Allacher und Brieger Straße. Die Stadt hatte erneut die Forderung des BA abgelehnt, dort zeitnah eine Ampelanlage einzurichten. Dies sorgte im Gremium für weiteren Ärger.

Bueb berichtete von einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Mobilitätsreferats (MOR). „Er hat mir sogar bestätigt, dass die Autofahrer hier illegal von der Brieger auf die Allacher Straße stadteinwärts auffahren. Große Hoffnungen, dass die Ampel als Lösung kommt, sollten wir uns laut ihm aber nicht machen.“

+++Die Anwohner der Waldhornstraße forderten als Lösung eine Einbahnregelung für ihre Straße.+++

BA Moosach sieht zusätzliche Verkehrsbelastung durch fehlende Ampel an Kreuzung Brieger und Allacher Straße

Ähnliches stand auch in der offiziellen Antwort des MOR an den BA. Der Standort befinde sich „wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes“ auf einer Liste mit allen Örtlichkeiten, an denen Bürger oder Gremien Ampeln fordern. Die Kreuzung Brieger und Allacher Straße werde derzeit geprüft.

An der Kreuzung darf seit einigen Jahren nur stadtauswärts auf die Allacher Straße gefahren werden. Dies führt – so die BA-Kritik – zu einer zusätzlichen Belastung der ohnehin stark befahrenen Waldhornstraße. Auch deshalb dauert das dem BA zu lange. „Wir dürfen uns hier nicht abspeisen lassen“, mahnte Bueb. Zwar gebe es im MOR die Liste, auf der auch diese Ampel stehe. Bis diese abgearbeitet ist, könne aber noch einige Zeit vergehen.

Das sah auch BA-Chef Wolfgang Kuhn (SPD) so. „Wir beobachten täglich Verstöße und Gefahrensituationen. Langt es für Moosach eventuell nicht im Etat?“ Der BA beschloss einstimmig, erneut nachzubohren.

Hohe Verkehrsbelastung durch fehlende Ampel an Kreuzung Brieger / Allacher Straße in Moosach? Mobilitätsreferat reagiert

Das zuständige Mobilitätsreferat verneint letzteren Vorwurf auf Hallo-Anfrage jedoch vehement. „Die Vermutung, ‚fehlendes Geld‘ sei ursächlich dafür, dass Ampeln nicht zeitnah umgesetzt werden, ist nicht zutreffend“, betont Sprecherin Christina Warta. Der finanzielle Aufwand für die Errichtung von Signalanlagen variiere aufgrund des Umstands, dass jede Kreuzung anders ist, erheblich. „Dennoch sind die Kosten kein Grund, um eine bestimmte Signalanlage nicht zu bauen.“

Die Kreuzung an Allacher und Brieger Straße sei neben 100 weiteren beantragten Örtlichkeiten im Rahmen des Lichtsignalanlagen-Bauprogramms auf die mögliche Errichtung einer Ampel geprüft worden, erklärt Warta. Die Auswertung der Unfallzahlen dort habe ergeben, dass die Kreuzung „seit der Errichtung des Linksabbiegeverbots an der Kreuzung, trotz der geschilderten Verstöße des rechtswidrigen Linksabbiegens, vergleichsweise unauffällig ist. Ortsbesichtigungen hätten gezeigt, dass der Querungsbedarf (als weiteres, wichtiges Kriterium für Fußgänger an dieser Stelle so gut wie nicht erkennbar ist.

Viel Hoffnung auf eine baldige Ampel-Anlage an der Kreuzung sollte sich der BA also nicht machen. „An vielen anderen Stellen im Stadtgebiet ist der Querungsbedarf für Fußgänger höher, sind die Unfallzahlen höher, befinden sich in der Nähe mehr Schulen, Altersheime oder Krankenhäuser. Deshalb werden diese Stellen höher bewertet und zum Bau einer Ampel vorgeschlagen“, erklärt Warta.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.