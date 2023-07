Ab 2040: laut städtischer Prognose 1050 Kinder in Amphionpark-Grundschule – BA Moosach fordert zusätzliche Einrichtung

Von: Benedikt Strobach

Laut Prognosen hätte die Grundschule am Amphionpark ab dem Jahr 2029 29 Klassen zu versorgen. Dies übersteigt die geplanten sieben Züge. Ab 2040 sollen es 44 Klassen werden. © Benedikt Strobach

Mit der wachsenden Einwohnerzahl werden auch immer mehr Kinder einen Grundschulplatz benötigen. Doch diese stoßen an ihre Grenzen, wie die Amphionpark-Schule verdeutlicht:

Moosach ‒ München und seine Bezirke wachsen. Auch in Moosach werden in den kommenden Jahren durch Wohnbauprojekte viele Neubürger zuziehen. Die Prog­nose zur Entwicklung der Grund-, Mittelschulen und Förderzentren sorgte nun im BA Moosach für Unverständnis in einem Punkt: Die Grundschule am Amphionpark soll bis 2040 auf 44 Klassen und 1050 Kinder anwachsen – ohne bisher bekannte Entlastungsmöglichkeit.

Nina Kraus (SPD) fragte: „Wie kann es sein, dass dort 44 Klassen entstehen sollen? Das wären über zehn Züge.“ Sie störte, dass kein zusätzlicher Standort geplant ist. „Wir brauchen eine Grundschule im Norden des Bezirks.“ Auch Johanna Salzhuber (SPD) war verwundert: „Woher kommen die Kinder denn? Am Botanikum, am Teplitzer Weg und in der GWG-Siedlung entstehen Wohnungen – aber das reicht dafür nicht.“

Großer Zuwachs für Grundschule: Dringend mehr Kapazitäten benötigt

Philipp Kösters (Grüne) appellierte, auch an weiterführende Schulen zu denken. „Was passiert mit den Kindern, wenn sie übertreten? Es wäre schade, wenn Familien wegziehen müssten.“ Veronika Kahl (ÖDP) wunderte sich über die Prognose. „Ist die Manzoschule berücksichtigt? Da gehen auch Moosacher Kinder hin.“ BA-Chef Wolfgang Kuhn (SPD) nannte die Zahlen illusorisch. Eine zusätzliche Grundschule sei die Lösung. „Die wurde wohl vergessen.“ Der BA forderte einstimmig eine neue Grundschule vom Referat für Bildung und Sport (RBS).



Laut dessen Prognose müsse man ab dem Schuljahr 2030/31 weitere Kapazitäten schaffen, „wenn die Grundschule am Amphionpark maximal sieben Züge versorgen soll“. Das bestätigt RBS-­Sprecher Lukas Schauer auf Hallo-Anfrage. Es werde geprüft, ob der benachbarte Sprengel im Bereich der Grundschule Jenaer Straße und Mittelschule Leipziger Straße den Amphionpark entlasten könne. Die Einrichtungen an der Emmy-Noether-Straße und künftig im Botanikum würden auch helfen. Sollten Jenaer und Leipziger Straße nicht möglich sein, wäre ein Standort an der Ecke Moosanger/Weiherweg eine Alternative.

