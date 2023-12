BA Moosach will Haus für Kinder an Postillonstraße sichtbarer machen – Verkehrszeichen als Idee

Von: Benedikt Strobach

Wenn die Kurzzeit-Parkplätze vor der Postillonstraße 11 a (re.) belegt sind, ist die Sicht auf sich dort aufhaltende Kinder eingeschränkt. Würden Stellplätze durch Fahrradständer ersetzt, könnte die Situation verbessert werden. © Benedikt Strobach

Noch würden viele Verkehrsteilnehmer zu schnell fahren am „Haus der Kinder“. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, wünscht sich der BA ein Hinweisschild:

Moosach – Erst im Februar 2022 hat es eröffnet. Seitdem besuchen 50 Kindergarten- und 24 Krippenkinder das städtische Haus für Kinder an der Postillonstraße 11 a. Der BA Moosach fordert nun, den Zugangsbereich zum Gebäude besser abzusichern und ein Verkehrszeichen „Achtung, Kinder!“ in der Straße zu errichten. Einen entsprechenden Antrag von Kerstin Knuth (Grüne) nahm das Gremium an.

„Leider nutzen Autofahrer die Homer- und Postillonstraße als Abkürzung von der und auf die Dachauer Straße“, erklärte die Initiatorin. Oft werde im Wohngebiet dann zu schnell gefahren. Der Übergang von der Walter-Flex-­Straße zur Einrichtung liege direkt an einer T-Kreuzung und sei nicht weiter ausgewiesen. „Es ist hier unübersichtlich für die Kinder.“ Gerade in dem Alter kann es vorkommen, dass sie unüberlegt auf die Straße laufen. „Wenn dann ein Autofahrer zu schnell unterwegs ist, ist das gefährlich“, mahnte Knuth.

Verkehrsschild als Hinweis

Ihr Vorschlag daher: Das Verkehrszeichen 136 „Achtung, Kinder!“ an der Postillonstraße im Bereich des Hauses für Kinder anbringen. „Viele Menschen wissen noch nicht davon, weil es noch neu ist“, erklärte Knuth. Zudem könnte einer der Kurzzeit-Parkplätze vor dem Gebäude durch Radständer ersetzt werden, damit dort bessere Sichtverhältnisse herrschten. Dies sorgte bei einigen BA-Mitgliedern jedoch für Bauchweh. „Der Parkplatz-Wegfall wäre auch wegen der vielen Besucher des Dantebads kritisch“, sagte Jörg Breyer (FW). Florian Wies (CSU) schlug vor, prüfen zu lassen, ob der Zaun des Hauses für Kinder eventuell weiter vorne im Eingangsbereich angebracht werden könne. Der BA beschloss, neben dem Schild beide Ideen an die Stadt zu schicken.

Die Münchner Polizei beschreibt die Örtlichkeit als unauffällig. Es „sind keine Geschwindigkeitsübertretungen oder Beschwerden über ‚Raser‘ in diesem Bereich bekannt“, sagt Polizeioberkommissar Peter Werthmann auf Hallo-Anfrage. Auch habe es dort bisher keine Verkehrsunfälle gegeben. Das Anbringen des Verkehrszeichens wäre aber „sicherlich ein geeignetes Mittel, Fahrzeugführer auf die dortige Kindereinrichtung aufmerksam zu machen“, ergänzt Werthmann.

